Natale a Seborga: domenica 14 dicembre torna la giornata di festa e celebrazione

Torna anche quest’anno il “Natale a Seborga”, giornata di festa e celebrazione per il periodo natalizio che si terrà domenica 14 dicembre 2025 nella cornice di Piazza Martiri Patrioti.

L’evento prenderà il via alle ore 10:00 con l’apertura del Mercatino di Natale, che offrirà una varietà di prodotti artigianali e idee regalo per le festività. Sarà presente un food truck per deliziare i visitatori con una selezione di specialità gastronomiche.

Uno dei momenti più attesi sarà l’arrivo di Babbo Natale, previsto per le ore 15:00, che farà la gioia dei più piccoli e aggiungerà un tocco di magia alla giornata. Inoltre, i bambini potranno partecipare a workshop e laboratori creativi pensati appositamente per loro.

La giornata sarà arricchita da molte altre sorprese – tra cui una a cura della scuola di ballo DAP Ballet – che renderanno l’esperienza ancora più memorabile. Invitiamo tutti a unirsi a noi per celebrare insieme la magia del Natale.