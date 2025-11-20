Sanremo, appello di un cittadino per l’albero di piazza Colombo: “Perché non addobbare quello vero?”

"Gentile Direttore,

vorrei rivolgere una semplice domanda a chi si occupa degli addobbi natalizi della nostra città: come mai, pur avendo la fortuna di avere un albero bellissimo nel cuore di Sanremo, in piazza Colombo, si continua ogni anno a spendere denaro pubblico per acquistare alberi artificiali o strutture simili da accendere intorno all’8 dicembre?

Non sarebbe più sensato e suggestivo valorizzare quello che già abbiamo, addobbandolo con cura e rispetto? Il nostro albero, che potrebbe diventare simbolo autentico del Natale sanremese, non è mai stato decorato in modo adeguato. Eppure è lì, visibile a tutti, pronto a rappresentare la città con eleganza e semplicità. Spero che questa riflessione possa contribuire a una scelta più consapevole e rispettosa del nostro patrimonio urbano.

Filippo da Sanremo".