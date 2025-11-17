Stefano Fresi conquista il pubblico del Casinò di Sanremo: standing ovation per Dioggene

Standing ovation per un attore che sul palco ha recitato con il cuore e con tutta la sua professionalità. Stefano Fresi in Dioggene ha ricevuto l’ovazione del pubblico del Teatro dell’Opera del Casinò che gli ha tributato il giusto riconoscimento per aver interpretato un intenso Nemesio Rea. Con il suo personaggio ha fatto un viaggio straordinario nell’animo umano, sondando temi come l’egoismo, la paura, la presenza ancestrale della guerra nella storia umana e il desiderio di libertà.

Fresi ha saputo coinvolgere con la sua alta presenza scenica ed umanità condividendo le riflessioni sulla condizione umana e su ciò che sbagliamo con amara ironia. Un altro successo per la stagione teatrale del Casinò di Sanremo, che riprenderà a gennaio 2026.

Domenica 11 Gennaio 2026 ore 21.00 Cesare Bocci e Vittoria Belvedere interpreteranno: “Indovina chi viene a cena". E’ stato anticipato a sabato 24 gennaio ore 21.00 lo spettacolo con Giampaolo Morelli : “Le Scomode verità e tre storie vere “.

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00. Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp. E.mal info@ilteatrodellalbero.it - www.casinosanremo.it