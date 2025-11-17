Verso il Festival 2026: a Lucca le riprese del promo Rai 'Tutti cantano Sanremo', la città diventa un palcoscenico collettivo

Lucca torna protagonista sulla scena nazionale grazie alla Rai, che ha scelto il capoluogo toscano come uno dei sei set italiani per la realizzazione del promo ufficiale della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. La campagna “Tutti cantano Sanremo”, ideata dalla Direzione Comunicazione Rai, segna un nuovo capitolo della collaborazione ormai consolidata tra l’emittente e la città, dopo cinque anni di partnership come Main Media Partner di Lucca Comics & Games.

Per la registrazione, prevista oggi dalle 10 alle 14, la produzione ha selezionato uno dei luoghi più iconici del centro storico: il loggiato Pretorio di Piazza San Michele, scelto dopo numerosi sopralluoghi condotti insieme all’Ufficio Turismo del Comune e al direttore artistico del Conservatorio “Luigi Boccherini”, Nicola Bimbi. Il cuore della città è stato un vero e proprio set a cielo aperto. La troupe Rai ha animato piazza San Michele con un grande flash mob musicale, aperto a cittadini, visitatori e curiosi. I passanti saranno invitati a cantare due brani simbolo della storia del Festival: “Piazza Grande” di Lucio Dalla (Sanremo 1972) e “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi (Sanremo 2025). A rendere l’evento ancora più suggestivo sarà l’orchestra del Conservatorio “Luigi Boccherini”, diretta dal maestro Massimo Morelli: circa cinquanta musicisti daranno vita a una versione speciale dei due brani, pensata appositamente per il promo e per creare immagini di forte impatto emotivo.

L’iniziativa trasforma lo slogan “Tutti cantano Sanremo” in un’esperienza reale e collettiva: una piazza che diventa un enorme palcoscenico, in cui musica, storia e partecipazione popolare si fondono. Le immagini registrate a Lucca entreranno nella campagna promozionale ufficiale della Rai, in onda dalle festività natalizie e per tutto gennaio e febbraio 2026, oltre che sui canali social e web dell’emittente. Per Lucca si è trattato di una nuova vetrina d’eccezione: la città non solo accoglie un progetto nazionale di grande visibilità, ma conferma la propria vocazione culturale e la capacità di fare rete con le principali realtà creative del Paese.