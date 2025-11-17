Sanremo: torna la 'Reunion Odeon', domenica 30 alla serra 'La Fenice' per rivivere la magia dei matinée anni ’80 e ’90

C’è un luogo che non è solo un ricordo, ma un battito. Un posto che ha segnato un’intera generazione, trasformando ogni domenica pomeriggio in un rito, un’emozione, una promessa di felicità. L’Odeon, a Sanremo negli anni '80 e '90, non era solo una discoteca: era un universo. Ed è proprio per rivivere quell’universo che domenica 30 novembre torna la nuova Reunion Odeon Ufficiale, all’interno della splendida Serra La Fenice nel parco di Villa Nobel. L’anno scorso il primo grande incontro ha regalato un’esplosione di emozioni: sorrisi, abbracci, ricordi che si intrecciavano con la musica, sapori di adolescenza, la stessa voglia di vivere che ci accompagnava negli anni più spensierati. E proprio perché è stato straordinario torna anche quest'anno, più grande, più intenso, più nostro.

"Forever Young" non è solo uno slogan. È un richiamo. È la voce di Master DBJ che torna a far vibrare le nostre domeniche. Chi ha vissuto l’Odeon lo sa: la domenica pomeriggio era il centro del mondo. "Ci svegliavamo pensando a cosa indossare - evidenziano gli organizzatori - a chi avremmo incontrato, se avremmo avuto il coraggio di invitare qualcuno a ballare un lento. Le telefonate agli amici, la speranza nella mancetta un po’ più ricca, la corsa verso Sanremo in treno, motorino, filobus o a piedi. E poi la fila davanti all’ingresso, un’onda di ragazzi pieni di gioia e aspettative. Entrare all’Odeon era come mettere piede sulla luna:

le luci colorate, la macchina del fumo, il suono del DJ, le hit del momento, le nuove canzoni che sarebbero diventate pietre miliari della nostra vita. Si ballava, si sudava, si cantava. Si viveva. Era una tribù. Era un’emozione collettiva. Era libertà allo stato puro. Oggi, ogni volta che tornano quelle note, non riaffiora solo un locale, ma uno stato d’animo. Un modo di essere. Un desiderio di sognare ancora.

La Reunion Odeon è l’occasione perfetta per festeggiare con un’energia che non si trova da nessun’altra parte. Le prenotazioni si potranno fare al 349 466 1632.

(Nella gallery le foto dello scorso anno)