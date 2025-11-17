Sanremo: seminario al Palafiori su etica pubblica e controlli interni con la Corte dei Conti

“Etica pubblica e buona amministrazione: il ruolo dei controlli interni”: è questo il titolo del seminario di domani (martedì 18 novembre) che si svolgerà al Palafiori (Sala Ninfea) dalle 9.30 alle 13.30.

L’incontro, organizzato dal Segretario Generale del Comune di Sanremo, dottoressa Monica di Marco, è tenuto dal consigliere della Corte dei Conti, prof. Amedeo Bianchi, e rientra nel percorso di formazione e aggiornamento intrapreso dal Comune di Sanremo in risposta alle recenti disposizioni ministeriali. Verranno affrontati temi quali l’etica pubblica, le regole di corretto comportamento del pubblico dipendente, la cultura dell’integrità, la prevenzione della corruzione, l’evoluzione del sistema dei controlli interni ed esterni, il ruolo della Corte dei Conti, nonché le recenti riforme e l’impatto dei Decreti PA. Un incontro che permetterà di condividere le buone pratiche e valorizzare la dimensione etica delle decisioni pubbliche e, allo stesso tempo, l’importanza degli strumenti che orientano l’azione amministrativa verso trasparenza, legalità ed efficienza.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Imperia.