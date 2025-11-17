Nel 2027 Sanremo ospiterà il Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia Il sindaco Mager: “Risultato eccezionale per la città”

La città di Sanremo ospiterà, nel mese di settembre 2027, il XXII “Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia”. La conferma è giunta al termine della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), svolta al Circolo Sottufficiali della Marina Militare a Roma, che ha votato la sede per la prossima edizione. Il raduno, che storicamente registra circa 10-15 mila presenze nell’arco di una settimana, si svolge ogni quattro anni in una città italiana, secondo un criterio di alternanza tra nord, centro, sud e isole. Il risultato è frutto di un lavoro di squadra durato diversi mesi, che ha visto coinvolti il sindaco, l’assessorato al turismo e il tavolo del turismo.

“Una notizia veramente importante - dichiara il sindaco Alessandro Mager - che conferma ancora una volta il richiamo della nostra città. Abbiamo iniziato a lavorare a quest’idea un anno fa con il presidente ANMI Sanremo Giuseppe Bonelli. Passo dopo passo la candidatura ha preso forma e sostanza fino all'annuncio della vittoria. C'è stato un grande lavoro di squadra sottotraccia ed ogni fase selettiva ha richiesto impegno, organizzazione e progettazione. Per la città si tratta di un risultato eccezionale. Lavoreremo per accogliere al meglio le migliaia di ospiti attese”. Una notizia importante sia per il prestigio dell’iniziativa sia sotto il profilo turistico. Erano infatti circa 40 anni che questo evento non si teneva in Liguria.

“Sanremo si conferma sede di eventi di interesse nazionale e internazionale. La nostra città, da sempre legata in maniera inscindibile al mare per tradizione e cultura, si preparerà ad accogliere i partecipanti nel migliore dei modi, per un evento che rimarrà nella nostra storia. Abbiamo lavorato tanto per questo risultato, partito da una idea del sindaco e del Presidente dell'ANMI di Sanremo e concretizzatosi con il supporto, oltre che di quest’associazione, anche del tavolo del turismo”, aggiunge l’assessore al turismo Alessandro Sindoni. Il programma, ancora in fase di perfezionamento, potrà prevedere l’Assemblea Nazionale al Teatro del Casinò, un concerto della Banda Musicale della Marina Militare all’Ariston, una mostra della Marina Militare all’interno del Forte Santa Tecla e una sfilata sul Lungomare Italo Calvino.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver collaborato e sostenuto quest’iniziativa – dichiara Giuseppe Bonelli, presidente ANMI Sanremo - Il raduno porterà l’attenzione di tutti i nostri associati italiani sulla città di Sanremo. Sarà un appuntamento molto importante per diffondere la storia e la tradizione marinara. Un’occasione per trasmettere i valori e gli ideali della grande e compatta famiglia marinara”.