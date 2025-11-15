La Cumpagnia du Teatru Ventimigliusu torna sul palco di casa: dialetto, ironia e tradizione al Teatro Comunale

Cumpagnia du Teatru Ventimigliusu finalmente in... casa. L'appuntamento è domani, domenica, alle 16.30 al Teatro comunale di Ventimiglia. E' l'ultimo appuntamento dell'anno. Verranno rappresentate due piéce: "A Çena da Leva" e "Nu l’è Covid, sulu in rafreidù".

La prima è un copione storico della “Cumpagnia” scritto da Ivan Dakordiu (si firmava così il duo Filippo Rostan ed Emilio Azaretti, autori di molte commedie di successo) in cui due amici di vecchia data, dopo una serata a base di buon vino, si ritrovano nello stesso letto ignari degli accadimenti della notte, ma leggendo la cronaca locale scoprono di averla combinata grossa… non mancheranno equivoci e situazioni imbarazzanti che divertiranno il pubblico. Sul palco Mauro Piagentini (U sciù Menecura, bon particulà), Aldina Gilardi (Antunieta, su muglié), Gian Piero Piombo (Frescairo, cogu, leva de Menecura), Emiliana Sassone (Chechina serva de Menecura) e Riccardo Ballestra (Gratapignata, parente de Menecura).

“Nu l’è Covid, sulu in rafreidù” invece è un adattamento ai giorni nostri liberamente tratto da “Ina purmunite dugia” di Rostan/Azaretti dove due coniugi discutono animatamente sui rispettivi incontri durante il lavoro, media e social contribuiscono a creare sospetti e malintesi. Protagonisti Paolo Rondelli (Antò, pustin) e Marisa Raimondi (Marì, muglié de Antò, cascieira).

La regia in entrambi i casi è di Mauro Piagentini. La compagnia ventimigliese è completata dalla suggeritrice Romana Zoraida, dal fonico e addetto alle luci Luca Lacqua, e dagli assistenti di scena Marilisa Sismondini e Andreina Raimondo. Una formula, quella della Cumpagnia, che è stata apprezzata ed ha valorizzato il dialetto sia come memoria di tradizioni ed usi del passato, sia come possa adattarsi a temi moderni suscitando curiosità anche nelle nuove generazioni.

L’evento, con ingresso a offerta libera, è in collaborazione con la Città di Ventimiglia e la cooperativa Spes (Servizio alla persona educativi socio-sanitario) cui sarà devoluto l'intero incasso.

La Cumpagnia è reduce da un’intensa stagione che l’ha vista calcare piazze e palcoscenici in tutta la provincia a testimonianza di come il dialetto sia ancora vivo e susciti interesse, la compagnia prossima al secolo di attività, è stata fondata nel 1928 ed affiliata alla Fita dal 1970.