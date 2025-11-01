Nuove attrezzature informatiche e tecnologiche, Ventimiglia punta a valorizzare il teatro comunale

Ventimiglia punta a valorizzare il teatro comunale con nuove attrezzature informatiche e tecnologiche audio video.

Nuovi dispositivi in grado di riprodurre immagini e audio - video in alta qualità e consentire, quindi, una migliore fruizione agli spettatori degli eventi e manifestazioni organizzati presso il teatro comunale. Sono stati, infatti, acquistati un mixer audio digitale con schermo touch con almeno sedici canali trasporto audio digitale con cavo cat da palco a regia, tre cavi di rete per trasporto audio, luci e video dal palco alla regia, un computer portatile MacBook adatto per programmi teatrali, un Ledwall Indoor passo 2.5 fondale per il palco di un metraggio di 17 metri quadri e uno scaler per il controllo ledwall.

E' intenzione dell’Amministrazione comunale valorizzare il teatro comunale come sala multifunzionale nell’ottica di offrire servizi più efficienti e informazioni dettagliate alla cittadinanza su spettacoli, conferenze e convegni. "Abbiamo deciso di innovare ulteriormente il nostro teatro" - svela l'assessore Serena Calcopietro durante la presentazione della stagione estiva 2025-2026.

L'Amministrazione Di Muro, con una determina, ha così impegnato una spesa complessiva di 42.700,00 euro, comprensiva di IVA, sul capitolo “Innovazione tecnologica” del bilancio 2025/2027. "Siamo già all'avanguardia dal punto di vista tecnico ma abbiamo deciso di finanziare l'acquisto di materiale" - fa sapere l'assessore Calcopietro - "Sarà d'impatto visivo sicuramente la sostituzione del fondale del teatro comunale, dal semplice telo con il proiettore a un maxi led, stile teatrale televisivo".