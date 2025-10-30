"Il teatro che meraviglia!", stagione 2025-2026 ricca e accessibile: Ventimiglia punta sulla cultura (Foto e video)

Diversi appuntamenti teatrali animeranno Ventimiglia da novembre ad aprile. Spettacoli e concerti che saranno rivolti ai bambini, ai giovani e agli adulti.

La nuova stagione teatrale punta, infatti, ad attirare un pubblico vasto e vario. "Tanti cittadini, anche non di Ventimiglia, sono venuti l'anno scorso e mi hanno chiamato per complimentarsi per la stagione teatrale proposta. Con grande piacere annunciamo la nuova stagione teatrale 2025-2026, con l’auspicio che possa eguagliare, se non superare, il successo della rassegna teatrale dello scorso anno" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Il calendario è stato pensato per offrire un programma vario e coinvolgente, capace di incontrare i gusti di ogni fascia d’età e di accogliere con calore anche i nostri ospiti. Una stagione teatrale che, dunque, possa soddisfare tutti i gusti. Speriamo di migliorarci ancora rispetto all'anno precedente. Vogliamo un teatro che torni ad essere un luogo di incontro per le famiglie e per la comunità intera. Il nostro obiettivo è di tenere il teatro sempre aperto. Sul teatro abbiamo fatto lavori pubblici, altri ne faremo anche in termine di innovazione tecnologica. La cultura è all'attenzione dell'Amministrazione. La stagione teatrale e gli spettacoli aiutano anche parte della popolazione di Ventimiglia a integrarsi e ad avere un approccio diverso. Per questo motivo abbiamo confermato tariffe accessibili e differenziate, affinché ciascuno possa vivere l’emozione di una serata a teatro, magari accompagnando un nipotino alla sua prima esperienza o i propri cari alla scoperta di un mondo di luci e colori. Investire nella cultura significa credere nel futuro: essa è strumento di crescita personale, di coesione sociale e di sviluppo per la nostra città. Parallelamente, stiamo lavorando per rendere il teatro sempre più aperto e partecipato, offrendo opportunità a giovani artisti e realtà associative locali che animano con entusiasmo la vita culturale ventimigliese. Siamo certi che la nuova stagione teatrale saprà regalare emozioni, riflessioni e momenti di autentico divertimento".

Una proposta culturale, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune che trova nella varietà dei linguaggi il suo tratto distintivo: diversi mondi uniti da una qualità artistica di alto profilo e dalla presenza di interpreti riconosciuti e amati da un pubblico folto e diversificato. "E' con grande emozione che presento la nuova stagione teatrale invernale del nostro amato teatro comunale, uno dei gioielli architettonici più preziosi della nostra città, custode di storia, arte e bellezza in perfetto stile liberty. Questa è la terza rassegna che ho l’onore di accompagnare come assessore e porta un titolo che ne riassume l’anima: 'Sipario d’Autore'. Un titolo che celebra il talento, la creatività e la magia del palcoscenico ma anche il valore degli autori, degli attori e di tutti coloro che fanno vivere il teatro ogni sera, regalando emozioni autentiche" - afferma l'assessore Serena Calcopietro - "Sotto il segno de 'Il Teatro che meraviglia!', la nostra stagione vuole essere un invito a lasciarsi trasportare dalle storie, dalle parole e dalla musica; un viaggio che unisce tradizione e innovazione, che apre le porte al pubblico di sempre e accoglie con entusiasmo nuove generazioni di spettatori. Ringrazio tutte le compagnie, gli artisti, i tecnici, gli uffici, il personale del teatro e chi, con dedizione, lavora dietro le quinte affinché ogni spettacolo sia un piccolo miracolo di bellezza. Accanto a grandi nomi vi saranno anche spettacoli di associazioni locali e scuole. Abbiamo voluto confermare tariffe accessibili e abbonamenti per agevolare tutta la popolazione. Vi sarà una campagna di sponsorizzazione per dare maggiori informazioni sul territorio anche per l'acquisto online. Una brochure verrà distribuita in tutte le attività della città. L'obiettivo è portare i giovani nel teatro. Ventimiglia continua a credere nella cultura come motore di comunità, di identità e di crescita. Il teatro, più di ogni altro luogo, rappresenta il punto d’incontro tra le persone, un cuore pulsante dove l’arte si fa condivisione e le emozioni diventano esperienza collettiva".

"Tanti eventi da novembre a dicembre, il 6 gennaio parte la rassegna a pagamento che finirà il 3 marzo. Il 28 marzo alle 21 vi sarà uno spettacolo 'Donne-Viaggio nell'universo femminile dal teatro greco ai giorni nostri' mentre sabato 11 aprile alle 21 vi sarà 'Io sono quello che sento- Le parole di Giorgio Gaber'" - illustra Calcopietro - "Domenica 9 novembre alle 16 al centro culturale San Francesco vi sarà il concerto del Coro Anc Ventimigliese in occasione dell'inaugurazione del restauro del pianoforte. Sabato 15 novembre alle 21 al teatro comunale verrà portato in scena “1+1=1” di e con Giuliano Pagani a cura dell'associazione Rotaract Club Sanremo. L'incasso sarà devoluto in beneficenza. Domenica 16 novembre alle 21 al teatro comunale verrà proposta la commedia dialettale in due atti 'A cena da Leva - Nu l'è Covid' a cura della Cumpagnia du teatru ventemigliusu. Domenica 23 novembre alle 16 al teatro comunale, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne vi sarà 'Poeti e scrittori maledetti dove va l'amore perduto in A. Merini, O. Fallaci, C. Bukowski', un reading teatrale di Fabio Bosco, Fulvia Roggero e Silvia Villa. Venerdì 28 novembre alle 21 al teatro comunale in occasione della Giornata internazionale contro la violenza delle donne è previsto 'La passione di Maria' di e con Giorgia Brusco a cura dell'associazione Noi4You. Domenica 7 dicembre alle 16.30 al teatro comunale in occasione della giornata mondiale dell'handicap vi sarà 'Testa o cuore' di e con Giorgia Brusco a cura della scuola di teatro Hicatnunc organizzato da Spes Aps. Giovedì 11 dicembre alle 21 al teatro comunale vi sarà 'Io sono Gio' di Amanda Fagiani e Gianmaria Martini tratto dal romanzo di Claudio Restelli 'Il soldato dimenticato. La storia di Giovanni Battista Faraldi'. Sabato 13 dicembre alle 15 ai giardini pubblici Tommaso Reggio andrà in scena lo spettacolo itinerante 'Il Natale ai tempi di Tik Tok' mentre alle 21 al teatro comunale vi sarà 'Aspettando il Natale - Tra musica, teatro e danza', concerto della banda musicale città di Ventimiglia. Domenica 14 dicembre alle 16 al teatro comunale è previsto 'L'Abbecedario straordinario'. Sabato 20 dicembre alle 14.30 al porto di Cala del Forte verrà organizzata una festa di Natale per i bambini con animazione, truccabimbi e spettacolo di bolle giganti mentre alle 21 al teatro comunale andrà in scena 'Armonie di Natale', concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Domenica 21 dicembre alle 21 al teatro comunale concerto di Natale del coro polifonico città di Ventimiglia".

Sotto la direzione artistica e organizzativa di Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe per Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni, la rassegna Sipario d'autore 2026 vuole rinnovare il cammino intrapreso lo scorso anno portando alla città un teatro coinvolgente, accessibile e di eccellenza. "Abbiamo collocato gli spettacoli sempre in giorni festivi e alle 18 ad eccezione dello spettacolo di fine rassegna che avrà inizio alle 21. E' un incentivo sia per le fasce più giovani sia per gli adulti visto che alla conclusione dello spettacolo potranno proseguire la serata con un aperitivo o una cena" - dichiara Claudia Claudiano - "Vi saranno abbonamenti per i cinque spettacoli e biglietti singoli per platea e galleria. Il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti è al netto delle commissioni per la vendita online. Il botteghino sarà al teatro comunale. Dal 3 al 7 novembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 vi sarà l'apertura della campagna abbonamenti cartacei della stagione Sipario d'autore 2026. Per la restante parte del mese di novembre sarà possibile acquistare i soli abbonamenti alla stagione presso il teatro comunale ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 oltre che online attraverso la piattaforma di prevendita Liveticket.it. A partire dal mese di dicembre sarà possibile acquistare sia i biglietti per i singoli spettacoli che gli abbonamenti presso il teatro comunale ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 oltre che online attraverso la piattaforma di prevendita. Sarà, inoltre, possibile acquistare i biglietti il giorno stesso degli spettacoli presso il botteghino del teatro a partire da un'ora prima rispetto all'orario di inizio della rappresentazione. Tutti gli aggiornamenti sulla stagione sono disponibili sulla pagina Facebook".

"Apriamo il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, con 'Basta poco', una commedia scritta e interpretata da Antonio Cornacchione, in scena affiancato da Pino Quartullo e Alessandra Faiella: una farsa divertente e ruvida che guarda all'ipocrisia della politica in modo disincantato e bipartisan, che lievita su un tessuto quotidiano complesso ma reinterpretato con assoluta leggerezza" - svela Claudia Claudiano - "Domenica 18 gennaio vi sarà una giovane compagnia tra le più autorevoli del panorama nazionale, Stivalaccio Teatro, che farà una rivisitazione vitalissima e sorprendente di un classico: 'Don Chisciotte. Tragicommedia dell'arte'. Un capolavoro immortale, emblema dell'idealismo puro, simbolo dell'eterna lotta tra sogno e realtà. Uno spettacolo con Michele Mori e Marco Zoppello fruibile su più livelli. Domenica 1 febbraio vi sarà 'Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci' con Enrico Galiano, definito da Massimo Gramellini 'insegnante in stile attimo fuggente'. Un fenomeno teatrale che ha conquistato tutta Italia. Un appuntamento che vuole dare continuità allo sguardo verso le giovani generazioni che devono trovare nel teatro un'occasione di stimolo e confronto. Uno spettacolo introspettivo ma anche divertente e leggero capace di stimolare desideri. Si colloca nella scia del successo dell'anno scorso con Edoardo Prati. Domenica 22 febbraio saliranno sul palco Ale & Franz con 'Capitol'ho', uno spettacolo nuovo della coppia amatissima della comicità italiana, capace di coniugare leggerezza e acume. A Ventimiglia sbarca il nuovo progetto che celebra la popolarità di Alessandro Besentini e Francesco Villa, figure ormai iconiche della scena italiana. Il successo lo attendiamo. Infine, il 3 marzo alle 21 gli Oblivion porteranno in scena 'Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità', uno spettacolo interamente dedicato alla contemporaneità capace di coinvolgere il pubblico. Uno show esplosivo e travolgente: un 'anti musical carbonaro' dove i cinque interpreti cantano, suonano e percuotono strumenti di ogni tipo, diventando l'orchestra di sé stessi in uno spettacolo a metà tra avanspettacolo e dj set. La loro presenza arriva pochi giorni dopo la settimana del Festival che li vedrà protagonisti delle immancabili parodie dedicate ai successi sanremesi. Un ringraziamento va all'Amministrazione comunale e agli ospiti che hanno deciso di venire a Ventimiglia, definito l'ultimo teatro d'Italia".

Dal 6 gennaio al 3 marzo cinque appuntamenti comporranno un itinerario raffinato e sorprendente per un viaggio che attraversa la prosa contemporanea, la reinvenzione dei classici, il teatro di narrazione, la commedia intelligente e le più audaci forme di teatro musicale 2.0. "Il teatro è un cuore pulsante della via pedonale, è il luogo di incontro della comunità" - sottolinea Giacobbe per Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni - "Il teatro di Ventimiglia si è costruito una buona fama. Noi vogliamo dare un contributo organizzativo e sul piano artistico ma abbiamo insieme il dovere di difendere la scelta dell'amministrazione affinché il teatro sia il luogo di incontro delle varie fasce d'età di pubblico. Sono tutti spettacoli sulla quota del filo del divertimento. Sarà una bella festa dal 6 gennaio fino al dopo Festival".