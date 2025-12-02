Sanremo: "Saliscendi" porta il teatro nella Pigna con Francesco Mandelli in scena con Baby reindeer”

Dopo il successo dello spettacolo inaugurale di sabato 29 novembre con Valerio Aprea, la rassegna teatrale “Saliscendi” prosegue domenica 7 dicembre alle ore 18.00 all’ex Oratorio di Santa Brigida, nel cuore della Pigna di Sanremo.

Protagonista sarà Francesco Mandelli con “Baby reindeer”, l’opera teatrale che ha ispirato la serie-cult approdata su Netflix e vincitrice del Golden Globe 2025.

Lo spettacolo, scritto da Richard Gadd e diretto da Francesco Frangipane, è una narrazione intensa e disturbante che esplora i confini tra ossessione, realtà e incubo. “Baby reindeer” nasce dall’esperienza autobiografica del comico scozzese Gadd, perseguitato per oltre tre anni da una donna incontrata per caso nel pub dove lavorava a Londra. Da un gesto di gentilezza verso Martha, la protagonista femminile, si scatena un vortice di ossessione e soffocamento che mette in pericolo le vite di entrambi.

Mandelli, attore, regista e sceneggiatore noto per i suoi personaggi satirici degli anni Duemila e per l’esperienza televisiva su MTV con “I soliti idioti”, si cimenta in un one man show capace di restituire tutta la visceralità di una vicenda incredibile eppure terribilmente reale. “Baby reindeer” si presenta come un’opera prima imperdibile, un racconto personale che indaga le conseguenze devastanti di un incontro casuale e la sottile linea tra illusione e ossessione.

I biglietti, al costo di 10 euro più prevendita e senza assegnazione del posto, sono disponibili online sul sito Liveticket.it alla pagina dedicata alla rassegna “Saliscendi”. Saranno inoltre acquistabili il giorno dello spettacolo presso il botteghino dell’ex Oratorio di Santa Brigida a partire dalle ore 16.00. Per gli acquisti online è possibile utilizzare il Bonus Cultura della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito.

La rassegna “Saliscendi”, sottotitolata “Sei storie, una voce”, si distingue per la sua formula originale: sei racconti eterogenei, dal teatro civile alla comicità, dalla stand up alla poesia, interpretati da un unico attore in scena. Un filo rosso che esalta la potenza della narrazione essenziale e diretta.

Organizzata da CMC/Nidodiragno Produzioni con la direzione artistica di Angelo Giacobbe, la rassegna è realizzata grazie al sostegno del Comune di Sanremo – Assessorato alla Cultura e dell’Associazione Enza Dedali. Dopo Mandelli, il prossimo appuntamento sarà sabato 13 dicembre con Fabio Troiano in “Il Dio bambino”, a conferma della varietà e della qualità di un cartellone che arricchisce il panorama culturale sanremese.

“Saliscendi” si conferma così come un percorso teatrale unico, capace di trasformare il centro storico della Pigna in un palcoscenico vibrante di emozioni, storie e voci che si intrecciano con la vita della città.