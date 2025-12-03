Sanremo: l'Ariston ospita l'incontro dedicato a Dora Kellner

Nell’ambito della mostra “Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita”, giovedì 4 dicembre alle ore 17.30 si terrà presso i locali Whisky a Gogo, galleria laterale dell’Ariston in Via Matteotti 230 a Sanremo, l’incontro dal titolo “Un’ultima passione: la straordinaria storia di Dora Kellner”.

L’appuntamento sarà dedicato a una figura femminile di grande spessore, l’ebrea tedesca Dora Kellner, protagonista nella Sanremo degli anni Trenta, e vedrà gli interventi di Daniela Cassini, Silvana Maccario e Marco Innocenti.

La vicenda di Dora Kellner, portata alla luce dagli studi di Alfredo Moreschi, racconta la vita di un’intellettuale, giornalista e scrittrice che seppe reinventarsi come imprenditrice alberghiera e tessitrice di relazioni internazionali. Nata a Vienna e cresciuta a Berlino, sposò nel 1917 il filosofo Walter Benjamin, dal quale si separò nel 1930. Nel 1934, in un clima politico sempre più oppressivo, scelse di trasferirsi a Sanremo, dove gestì Villa Emily, già dimora di Edward Lear, trasformandola in pensione con il nome di Villa Verde. La struttura divenne presto un punto di riferimento per artisti, intellettuali e viaggiatori, fino alle leggi razziali del 1938 che segnarono un cambiamento drammatico.

Villa Verde si trasformò allora in un centro di accoglienza per ebrei in fuga, offrendo rifugio temporaneo a chi cercava di raggiungere altri Paesi. Tra gli ospiti vi fu più volte lo stesso Walter Benjamin, perseguitato dal regime nazista, che trovò riparo grazie alla disponibilità della ex moglie. La vita di Dora fu segnata da preoccupazioni crescenti per sé, per il figlio Stefan e per la comunità che gravitava attorno alla sua pensione. Dopo anni difficili, nel 1938 iniziò a spostarsi tra Sanremo e Londra, dove dal 1943 riprese con successo l’attività alberghiera, affermandosi come donna d’affari rispettabile e integerrima.

Durante l’incontro verranno ripercorse le tappe della sua permanenza a Sanremo, i legami con la città e le testimonianze raccolte da Moreschi, arricchite dalla proiezione di immagini d’epoca provenienti dall’Archivio. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di memoria e approfondimento, che restituisce il ritratto di una donna capace di affrontare con coraggio e intelligenza le sfide di un tempo complesso.

Daniela Cassini ha dedicato un capitolo alla figura di Dora nel suo libro “Protagoniste. Storie di donne e Resistenza del Ponente ligure”. Silvana Maccario, disegnatrice e fotografa, ha collaborato alle ricerche storiche di Moreschi, mentre Marco Innocenti, autore di numerosi volumi di narrativa e poesia, presenterà la sua ultima opera “Piccolo bestiario tascabile” con illustrazioni della stessa Maccario. Un incontro che promette di intrecciare storia, cultura e memoria collettiva in un contesto di grande valore per la città di Sanremo.