Tre anni di governo Meloni, Berrino (FdI): “Stabilità, visione e risultati concreti per un’Italia più forte”

"Oggi celebriamo con orgoglio i tre anni di governo del presidente Giorgia Meloni, un periodo che ha visto l'Italia affrontare sfide straordinarie con determinazione e

lungimiranza. Tre anni in cui il governo ha dato prova di essere solido, capace e, soprattutto, vicino alle necessità degli italiani. In questi tre anni, il governo Meloni ha dimostrato che quando c'è stabilità e una chiara visione per il futuro, è possibile affrontare le difficoltà con concretezza e ottenere risultati significativi". Lo ha detto il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"Questo governo - prosegue - ha saputo navigare tra le sfide globali, le incertezze economiche e sociali, e ha continuato a mettere al primo posto gli interessi del nostro Paese. Il lavoro svolto è sotto gli occhi di tutti: politiche di crescita, interventi decisivi per la sicurezza, e un impegno costante per migliorare la qualità della vita degli italiani. Questo anniversario non è solo una celebrazione del passato, ma un segno di speranza e di ottimismo per il futuro. Il governo Meloni continua a lavorare per costruire un'Italia che possa affrontare le sfide globali con il massimo impegno e che garantisca un futuro prospero per tutti. Grazie Presidente, fiero

di far parte di questa maggioranza che la supporta".