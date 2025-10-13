Settimana Protezione Civile: in Prefettura una simulazione di soccorso con defibrillatore e un momento di riflessione sulla donazione (Foto)

Nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019 e svoltasi dal 4 al 13 ottobre, la Prefettura di Imperia ha promosso un’iniziativa di grande valore civico e sociale, organizzata d’intesa con la Provincia di Imperia e con la collaborazione del Comitato locale della Croce Rossa Italiana.

Presso il Palazzo del Governo si è tenuta una simulazione di soccorso con defibrillatore, preceduta da un momento di riflessione e condivisione sul tema della donazione di organi. L’evento è stato realizzato in occasione della donazione di un defibrillatore alla Prefettura da parte dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.), a testimonianza dell’impegno costante dell’associazione nel promuovere la cultura della solidarietà e della prevenzione.

Alla manifestazione hanno preso parte il Presidente della Provincia, On. Dott. Claudio Scajola, il Presidente regionale dell’A.I.D.O., dott. Bruno Battistin, oltre ai rappresentanti della Protezione Civile della Regione Liguria e del Servizio 118. L’iniziativa, che ha unito formazione, sensibilizzazione e collaborazione istituzionale, si inserisce tra le attività promosse a livello nazionale per diffondere la conoscenza delle buone pratiche di sicurezza, protezione civile e riduzione dei rischi, e per sottolineare l’importanza del coordinamento tra enti, associazioni e cittadini nelle situazioni di emergenza.

Attraverso la simulazione e il messaggio di solidarietà legato alla donazione di organi, l’evento ha voluto ribadire come la prevenzione e la partecipazione consapevole della comunità siano strumenti fondamentali per costruire una società più sicura e solidale.