Genieri e trasmettitori, Ventimiglia ospita il 55° anniversario Italia-Francia dell'Anget (Foto)

Raduno, corteo e cerimonia militare. Ventimiglia ospita il 55° anniversario Italia-Francia dell'Anget Genieri e Trasmettitori e Amicale Des Transmissions et du gènie de la Cote d'Azur. La cerimonia si è svolta, ieri mattina, innanzi al monumento ai genieri e trasmettitori in via Giovanni XXIII alla presenza del vicesindaco Marco Agosta, del consigliere regionale Veronica Russo, del sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, autorità militari, associazioni d'arma e combattentistiche, delegazioni della Liguria, del Piemonte e della Costa Azzurra.

Dopo il raduno e il ricevimento di autorità e associazioni nel piazzale della sede sociale del Centro Studi in via Roma, si sono svolti il corteo verso il monumento ai caduti genieri e trasmettitori e la cerimonia militare. L'evento ha celebrato la lunga storia di collaborazione e amicizia tra l'Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia e la Francia.

Il vicesindaco Agosta ha rivolto un caloroso saluto ai presenti sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale e della valorizzazione delle tradizioni e della storia delle forze armate. "È un onore per me rappresentare la città di Ventimiglia in questa importante occasione" - dichiara il vicesindaco Marco Agosta - "L'Anget è un'associazione che rappresenta valori fondamentali come la solidarietà, la fratellanza e la dedizione al servizio del Paese".

E' seguito, poi, un pranzo sociale presso il ristorante 'U Gentile' in strada per Rocchetta Nervina. Rappresentanti delle forze armate italiane e francesi hanno così potuto scambiare esperienze e rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra i due paesi.