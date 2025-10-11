A Taggia torna ‘Benvenuto Riuso’: una giornata dedicata al riciclo e alla creatività

Riecco domani, domenica, a Taggia "Benvenuto riuso". La rassegna è un invito non mandare i discarica tanti oggetti che possono essere ancora utilizzati. Il tutto al motto, in dialetto, "Nu stame a barestà", vale a dire "Non buttarmi via".

Si comincia alle 9,30, e fino alle 20, in via Soleri (Pantan) e piazza Cavour. Oltre al mercatino di espositori privati con merce usata ci saranno il laboratorio "Repair-Café" (ore 10-11 e 16-18) con "Simo-aggiustatutto" al quale si possono portare elettrodomestici da riparare gratuitamente.

Al Parco giochi musicali, presso l'atelier "Magic Tuba" sarà possibile, a chi lo desidera, costruire, con Klaus, uno strumento musicale con materiale di riciclo. Tutto ciò dalle 10.30 alle 12 e, alle 17, un concerto con gli strumenti musicali costruiti!

Altro laboratorio, quello di mosaico a cura del "Mare in tessera", sempre con materiale di recupero, dalle 10 alle 19.

E c'è la possibilità di pranzare sotto i Portici attraverso la "Degustazione antispreco" con la cuoca di Doriana.

Viene consigliata la prenotazione ai laboratori e alle degustazioni al numero 3313157887 (Carla).

L'organizzazione è dell'associazione culturale La Luna e i suoi Raggi presieduta da Angelo Cirimele con la collaborazione Riviera Recuperi e del comune di Taggia.

"Siamo - spiega Angelo Cirimele - alla terza edizione. L'invito è a dare nuova energia a ciò che non si usa più in una giornata di riciclo, riuso e creatività".