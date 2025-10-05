Ventimiglia, il locale dei no borders diventa un negozio. Di Muro: "Un faro per una parte di città che deve tornare a nuova vita"

Il luogo che una volta ospitava la sede dei no borders rinasce come negozio di infissi. Una nuova apertura che dà il via a una riqualificazione del quartiere delle Gianchette a Ventimiglia, spesso al centro di episodi di criminalità, come furti e aggressioni, e, soprattutto, di degrado.

"Nuova apertura alle Gianchette" - annuncia il sindaco Flavio Di Muro - "Sono particolarmente felice di aver partecipato all’inaugurazione del nuovo negozio di infissi delle Gianchette, nel locale che fino a poco tempo fa 'ospitava' i no borders".

"Un quartiere al quale l’Amministrazione ha dedicato e sta dedicando una profonda attenzione ma lo sviluppo dello stesso passa anche attraverso l’impegno dei privati: aprire un negozio qui significa accendere una luce, anzi direi un faro, rispetto ad una parte di città che deve tornare a nuova vita" - sottolinea il primo cittadino - "Faccio, quindi, i migliori auguri di buon lavoro a Davide Fedele, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua attività".