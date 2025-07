Ventimiglia, nuovo asfalto in via Veneto: al via i lavori (Foto)

Prosegue il piano asfalti a Ventimiglia. Sono iniziati, infatti, martedì i lavori nel tratto di via Veneto compreso tra via Giovanni XXIII e via Chiappori, in corrispondenza della scuola e del nuovo centro anziani.

Un intervento di rifacimento necessario, viste le condizioni del manto stradale, per il quale il Comune ha stanziato 50.000 euro.

I lavori, però, stanno creando disagi alla viabilità, sia ai residenti sia ai turisti che in questi giorni sono in visita nella città di confine. Diverse sono, infatti, le lamentele, soprattutto, da parte di commercianti e ristoratori che a causa della mancanza momentanea dei parcheggi e del tratto di strada chiusa per consentire in sicurezza i lavori hanno notato una diminuzione di clienti.