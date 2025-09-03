Ventimiglia, asfalto e segnaletica orizzontale in via Vittorio Veneto: conclusi i lavori (Foto)

Nuovi asfalto e segnaletica orizzontale in via Vittorio Veneto a Ventimiglia.

Si sono, infatti, conclusi i lavori iniziati lo scorso luglio nel tratto di strada compreso tra via Giovanni XXIII e via Chiappori, in corrispondenza della scuola e del nuovo centro anziani. Sono stati definiti i parcheggi delle auto, delle moto e dello scuolabus, oltre all'area destinata ai bidoni della raccolta differenziata e le strisce pedonali.

"Sono terminate le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Vittorio Veneto, a completamento dell’intervento di asfaltatura realizzato nelle scorse settimane" - fa sapere l'Amministrazione comunale di Ventimiglia.