È uscito il libro Effetti Speciali nel Cinema e nella Televisione del sanremese Paolo Prevosto

È disponibile su Amazon il saggio Effetti Speciali nel Cinema e nella Televisione, il nuovo libro del sanremese Paolo Prevosto, autore e fondatore del magazine online FantascienzaItalia.com. Da molti anni appassionato studioso di cinema e di quell’artigianato invisibile che rende possibile l’illusione del grande schermo: gli effetti speciali. La sua passione lo ha portato a collezionare oggetti di scena originali e a entrare in contatto diretto con i protagonisti di questo affascinante mondo. Prevosto ha raccolto in questo volume un’ampia testimonianza di un mestiere unico. Il libro si apre con le prefazioni firmate da due importanti figure del settore: Steve Johnson, artista degli effetti speciali, e Kenneth Johnson, regista e produttore.

Il volume nasce da interviste esclusive con artisti degli effetti speciali, figure spesso nell’ombra, ma fondamentali per costruire l’immaginario cinematografico. Attraverso racconti personali, immagini rare e materiali inediti, il volume apre una finestra su un mondo fatto di creatività e manualità, oggi sempre più minacciato dall’omologazione digitale. Con le sue 318 pagine a colori, il libro spiega in modo chiaro e accessibile le principali tecniche utilizzate prima dell’avvento massiccio della CGI: dal matte painting alla creazione di immagini composite (con e senza stampante ottica), dall’animazione negli effetti visivi alla stop motion, fino al trucco prostetico, all’uso di miniature, alla scultura e alla realizzazione di oggetti di scena. Ispirato alle riviste specializzate degli anni ’70 e ’80, il volume è al tempo stesso un omaggio e una testimonianza concreta di un mestiere capace di trasformare l’immaginazione in realtà. Un’opera pensata per gli appassionati di cinema, per i cultori degli effetti speciali e per i giovani creativi desiderosi di scoprire i meccanismi che danno vita all’illusione cinematografica.

Paolo Prevosto è un esperto di cinema di fantascienza e di effetti speciali, nonché ideatore del magazine online FantascienzaItalia.com. È anche il creatore del progetto musicale synthwave Simulakrum Lab, che ha collaborato con artisti internazionali come Claudio Simonetti e Cody Carpenter. Collezionista fin dai primi anni ’90, Prevosto ha raccolto oggetti di scena originali provenienti da celebri produzioni cinematografiche, reperti utilizzati nelle missioni spaziali NASA e internazionali, oltre a oggetti storici come una macchina Enigma.