Il Prefetto incontra il direttore socio sanitario Polverini e il dott. Ravera, direttore della struttura complessa di psicologia dell’Asl 1

Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha ricevuto stamani il Direttore Socio Sanitario dott. Fabrizio Polverini e il dott. Roberto Ravera Direttore della struttura complessa di psicologia dell’Asl 1 Imperiese. Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha espresso vivo apprezzamento al dott. Polverini, per i servizi sanitari messi a disposizioni dall’Asl1 con grande efficienza e piena collaborazione, durante tutte le fasi di ricerca del piccolo Allen Bernard Ganao scomparso, com’è noto lo scorso 11 luglio.

Ha poi ringraziato il dott. Roberto Ravera Primario del reparto di psicologia della struttura complessa dell’ASL1 per l’importante ruolo svolto nell’ambito delle operazioni di ricerca e soccorso del piccolo Allen. In particolare, grazie alla sua lunga esperienza, in ambito psicologico e al profondo intuito clinico, il dott. Ravera ha fornito un fattivo contributo per orientare le attività di ricerca, offrendo preziose indicazioni circa il possibile comportamento del bambino, affetto da una grave forma di Autismo. Proprio grazie a tali indicazioni, la sera del 12 luglio scorso nel corso di una riunione di coordinamento, il Prefetto Romeo ha indirizzato le ricerche tenendo conto delle valutazioni comportamentali del bimbo, prospettate dal dott. Ravera. Pertanto, immediatamente, tutte le forze messe in campo si sono adoperate alla ricerca di rifugi quali cunicoli, anfratti e cavità, dove il piccolo Allen avrebbe potuto rifugiarsi, quale luogo di protezione soprattutto dai rumori (iperacusia) e da possibili fonti di pericolo.

Il Prefetto, intende ancora una volta ringraziare tutti i soccorritori che hanno consentito il ritrovamento del bimbo disperso lavorando incessantemente giorno e notte con abnegazione, forte impegno e competenza. Un ringraziamento particolare è stato rivolto stamani anche al Direttore Generale dell’ASL1 dott.ssa Maria Elena Galbusera, per la grande collaborazione fornita dai sanitari per la circostanza.

Il prefetto Romeo, nella sua qualità di Rappresentante dello Stato sul territorio, in segno di riconoscenza per l’utile apporto collaborativo, ha proposto il Dott. Roberto Ravera per il conferimento dell’Onorificenza di Cavaliere dell’O.M.R.I., evidenziando nella proposta anche l’attività che lo stesso da tempo svolge in Sierra Leone in favore di bambini con disabilità nello spettro autistico.