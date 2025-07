Sanremo: ecco come sarà la nuova piazza Eroi, le foto della variante al progetto che sarà approvata nel prossimo Consiglio

Dovrebbe essere approvata nel prossimo Consiglio comunale, la nuova variante al progetto del parcheggio di piazza Eroi Sanremesi. Se ne parla da tempo ed ora sono stati resi noti i particolari del cambiamento deciso dall’amministrazione comunale matuziana.

E’ stata confermata la rimozione della fontana mentre i parcheggi degli scooter verranno spostati a monte, nella zona del mercato annonario. La pavimentazione sarà fatta con la pietra di Verezzo mentre saranno allestite panchine circolari oltre ad un sistema di irrigazione degli alberi che verranno piantati nella zona Est della piazza. L’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella ha supervisionato il progetto di variante, curato dagli architetti Pietra Alborno e Cristina Ruggeri: “Vogliamo mettere al centro le esigenze di residenti e turisti – ci ha detto – per un luogo che dovrà essere utilizzato in più modi”.

Prevista anche una particolare illuminazione mentre la piazza, senza l’ingombro della fontana prevista nel primo progetto, avrà anche più spazio per il ritorno dei banchi del mercato ambulante del martedì e sabato.

Da diversi giorni sono ripresi i lavori nel cantiere di Piazza Eroi, che per diverso tempo erano rimasti fermi: passando vicino alla zona infatti si possono notare gli operai intenti a muoversi nel cantiere spostando con l'ausilio di gru e strumenti vari le varie parti che servono per il completamento dell'opera. Guardando lo stato attuale dei lavori, si può vedere che il piano -2 del parcheggio interrato è ormai vicino a una conclusione. Un buon segnale che però rende praticamente certa l'impossibilità di finire i lavori a fine luglio: d'altronde la stessa ditta incaricata parlando con i vertici del Comune ha recentemente annunciato come scadenza ultima per l'ultimazione dei lavori quella di febbraio 2026.

L'attenzione alla prosecuzione dei lavori da parte del Comune pare stia quindi trovando una risposta, nella speranza che non ci siano ulteriori interruzioni nel futuro e si riesca a procedere ridando la piazza ai sanremesi entro i prossimi sette mesi, come si era detto. Una situazione su cui il sindaco Alessandro Mager si era espresso nei giorni scorsi ai microfoni di Sanremonews, sottolineando come le difficoltà che sono sorte a fine 2024 siano state una battuta d'arresto complessa da affrontare per il Comune, ma che almeno in questi ultimi giorni sembra procedere positivamente.