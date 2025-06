Sanremo: Mager "Abbiamo una data spartiacque per il palazzetto di Pian di Poma mentre per piazza Eroi si vive alla giornata (Video)

Per il Palasport a Pian di Poma ora c'è (finalmente) una data-spartiacque, mentre per il parcheggio interrato in piazza Eroi si vive (purtroppo) alla giornata, nella speranza che l'impresa costruttrice riesca ad andare avanti senza accusare altri pesanti tentennamenti. E' la fotografia dei due cantieri pubblici che tengono in ansia l'amministrazione di Sanremo, scattata dal sindaco Alessandro Mager nella puntata speciale del format “L'Intervista”, realizzata in occasione del suo primo anno di mandato.

“Entro il 10 luglio riceveremo le risposte ai quesiti formulati al Collegio consultivo tecnico (Cct) per la questione palazzetto dello sport – fa sapere Mager – E capiremo se sia possibile proseguire, rivolgendosi anche alla banca che sostiene finanziariamente l'opera (con la formula del leasing in costruendo, ndr), oppure se si debba sostituire la ditta o ricorrere a un nuovo bando d'appalto”. In gioco ci sono i circa 3,5 milioni di maggiori costi richiesti dopo le traversie che hanno segnato l'avvio del cantiere, di fatto bloccato da oltre due anni, perché il Comune non ritiene di sobbarcarsi un ulteriore peso economico di queste dimensioni.

Quanto al park nel cuore della città, altra opera ereditata dalla precedente amministrazione, il sindaco ammette che non si sarebbe aspettato di dover affrontare gli attuali problemi, perché dopo il suo insediamento tutto stava procedendo per il meglio. Ma dalla fine del 2024 sono iniziate le difficoltà per l'impresa appaltatrice: “Tanto che adesso è stata attivata una forma di concordato preventivo – spiega Mager – che consente la prosecuzione dei lavori, come stiamo vedendo in questi giorni. Siamo ancora nella fase embrionale ed è quindi azzardato fare previsioni sul fatto che l'impresa riesca a concludere l'opera. Assistiamo alla vicenda con grande patema d'animo, perché è qualcosa che va al di sopra delle nostre possibilità”.