Sanremo: il Festival Flor de Tango Illumina Villa Ormond, tre giorni indimenticabili di lezioni, milonghe e grandi maestri argentini

Si sta svolgendo a Sanremo, nella splendida location di Villa Ormond, la prima edizione del Festival Flor de Tango organizzato dal maestro Julio Bassan in coppia con Majo Caballero.



"Una tre giorni con lezioni e milonghe - spiegano gli organizzatori di 'Flor de Tango' - alla presenza di 6 coppie di maestri argentini di fama internazionale. Iniziato venerdì pomeriggio con lezioni e la milonga serale durante la quale si è svolta l'esibizione dei maestri organizzatori. È proseguito sabato con lezioni in tutta la giornata, mattino e pomeriggio. Alla sera si è svolta la seconda milonga, con Tdj Ernan Leone e l'esibizione spettacolare di tango dei maestri Malvina y Sebastian, Sabrina y Federico e ancora Miriam y Leonardo. Oggi, ancora lezioni dalle ore 11.00 e gran galà di chiusura, milonga pomeridiana dalle ore 17.00 alle 20.00 con musica dal vivo, Pablo Montanelli y Pablo Yamil. Dalle ore 20.00 con Tdj Maca e il mitico cantante Martin Pinol, ancora grande spettacolo con i maestri Bruna y Julian e Analia y Gabriel e la ronda di tutti i maestri. L'evento è aperto a tutti, appassionati e desiderosi di vivere la magia del tango, che potranno contattare il maestro per lezioni di prova presso le sedi di Sanremo, Imperia e Genova, si avvia quindi alla conclusione di questa prima edizione nella nostra Riviera di ponente. Vi aspettiamo oggi e visto l'incredibile successo riscosso alle prossime edizioni".



Julio Bassan è riconosciuto a livello nazionale e internazionale per il suo lavoro all'interno dell'UNESCO come uno dei sei leader mondiali per la protezione del Tango come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Giuria e supervisore generale del Campionato mondiale di Tango, organizzato dal Ministero della Cultura della città di Buenos Aires, Argentina. Dal 2013 è presidente dell'Associazione degli organizzatori di milonga (AOM) dell'Argentina. Membro fondatore del Consiglio consultivo dell'Istituto BAMILONGA, appartenente al Ministero della Cultura della città di Buenos Aires, Argentina. Julio Bassan, con la sua conoscenza ed esperienza, ha partecipato a diversi libri sulla danza, tra cui: ‘50 chiavi del tango’ di Laura Falcoff (critica con una riconosciuta carriera nella danza), ‘Cultura Independiente’ di Julieta Hantouch e Romina Sánchez Salinas, ‘Tango Nuevo’ di Carolyn Merritt, tra gli altri. Ha partecipato all'Inventario del Programma subregionale per la salvaguardia del tango dell'UNESCO. Attualmente portavoce dell'AFTT (Assemblea Federale dei Lavoratori del Tango), composta da 19 gruppi di tango provenienti da tutta l'Argentina.