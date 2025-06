'Live For Peace': un inno alla Pace attraverso Arte e Musica

L'Associazione Culturale A.E.C. (Arte, Educazione, Cultura) e il Vocal Ensemble Lotus Flowers hanno unito le forze per presentare "Live For Peace" (Vivere per la Pace), uno spettacolo nato dal profondo desiderio di sensibilizzare la comunità sui grandi problemi che affliggono l'umanità, primo fra tutti la mancanza di pace, svoltosi ieri sera, venerdì 20 giugno, presso la ‘Fondazione San Giuseppe’ a Bordighera Alta.

L'iniziativa ha proposto di utilizzare l'arte e la musica come potenti strumenti di ispirazione e comunicazione, capaci di favorire il dialogo e l'unità tra le persone. L'evento ha visto la partecipazione di un ricco parterre di artisti che hanno dato voce a questo importante messaggio.

Sul palco, le attrici Valentina Gallinella e Brigida Sette hanno dato vita a interpretazioni significative. Ad accompagnarle, un talentuoso gruppo di cantanti composto da Simona Betti, Jeanpierre Bianchieri, Federica Bruno, Valentina Gallinella, Paola Prevosto, Valerio Randazzo, Brigida Sette e Danilo Verrando. Il Vocal Ensemble Lotus Flowers, diretto dal Maestro Giulia Betti, ha arricchito lo spettacolo con le sue armonie corali. La regia e la preparazione vocale della stessa Giulia Betti, garanzia di uno spettacolo curato e toccante.

Dunque è stata un'occasione per riflettere sull'importanza della pace e per riscoprire il potere unificante dell'arte in un mondo che ne ha sempre più bisogno.