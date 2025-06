Abbigliamento Integrale a Sanremo, un lettore: "Vergognoso scivolamento verso il menefreghismo"

"Buongiorno direttore,

A proposito dell'osservazione del vostro lettore, condivido pienamente le sue perplessità, inaudito che le donne e le bambine in Italia debbano coprirsi come in Afghanistan (non è sopportabile neanche lì!), ma il peggio è che le autorità lo consentano perché in Italia c'è l'obbligo di essere TUTTI ben riconoscibili nei luoghi pubblici (non si può indossare il casco se non in moto); ma la legge è o NON È uguale per tutti?!?...

Mi chiedo anche che fine hanno fatto le femministe che, invocando tutti i giorni libertà e democrazia come se in Italia non ce ne fosse ad abbondanza, accettano questi soprusi ai danni delle donne?... Sono per un'accoglienza giusta ma civile , ma rimango sconcertato del vergognoso scivolamento verso il menefreghismo a tutti i livelli del nostro amato Paese. Ciononostante spero ancora e auspico che gli immigrati, oltre a reclamare giusti diritti, rispettino come tutti gli italiani anche i doveri...o.

Un suo affezionato lettore".