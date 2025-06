"Cirano di Bussana": in scena nella frazione sanremese una rivisitazione dell'opera teatrale (Foto)

La compagnia Teatro Carillon è tornata in scena domenica 8 giugno con lo spettacolo "Cirano di Bussanà" , una rivisitazione di "Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand itinerante per le strade e scorci di Bussana Vecchia. A guidare gli spettatori il grande e famoso naso di Cirano, interpretato da Mauro della Rocca, e la cantastorie Antonella Bernardi, entrambi co fondatori della storica compagnia di teatro di strada Teatro Carillon che, insieme a attrici e attori, burattinai e i bambini del posto, hanno riproposto con grande successo un classico evergreen che piace a grandi e piccoli.

L’evento ha avuto nel tardo pomeriggio, con il pubblico radunato presso l’ingresso della campagnetta lato Osteria, per poi snodarsi tra vicoli e scorci panoramici che hanno fatto da sfondo alla narrazione. L’opera, liberamente ispirata alla celebre figura di Cyrano de Bergerac, è stata reinterpretata in chiave locale, fondendo poesia, duelli e paesaggi lunari, il tutto accompagnato da una passeggiata teatrale organizzata dal Teatro Carillon con la partecipazione dei bambini e delle bambine del borgo.

“È stato un vero piacere assistere a questa bellissima rappresentazione - ha commentato il consigliere comunale Vittorio Toesca - Vedere le vie di Bussana Vecchia animate da attori di tutte le età è una gioia e un privilegio per niente scontato. Eventi come questo dimostrano quanto il teatro e l’arte possano valorizzare il nostro territorio, rendendolo vivo, attrattivo e ricco di significato. Quando poi a essere protagonisti sono anche i più giovani, l’emozione è ancora più grande perché è così che si costruisce il futuro culturale della nostra comunità”.