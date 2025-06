Bordighera, i consiglieri Albanese e Piantoni 'abbandonano' Bassi e 'migrano' nel gruppo misto

I consiglieri comunali di minoranza Alessandro Albanese e Sara Piantoni 'abbandonano' il gruppo consiliare Bassi Sindaco e 'migrano' nel gruppo misto. Il passaggio ufficiale è avvenuto nella seduta odierna del consiglio comunale di Bordighera.

"Attualmente facenti parte del gruppo consiliare Bassi Sindaco abbiamo deciso di lasciare il suddetto gruppo e di aderire al gruppo misto a partire dalla data odierna" - annunciano in consiglio comunale con una comunicazione i consiglieri comunale di minoranza Alessandro Albanese e Sara Piantoni.

"Tale decisione è stata presa in piena autonomia e in conformità con le normative vigenti" - sottolineano - "Chiediamo, pertanto, che venga formalmente registrato il passaggio e che ne vengano aggiornati i relativi documenti ufficiali. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione in merito a tale decisione. Restiamo a disposizione per ogni necessità".