Bordighera celebra Sant'Antonio da Padova: il santuario sarà chiesa giubilare (Foto)

Bordighera festeggerà Sant’Antonio da Padova. Nel corso della seduta odierna del consiglio comunale è stato, infatti, comunicato il programma delle iniziative proposte in occasione dell'anniversario dei 50 anni dalla consacrazione del santuario di via Roseto. Il santuario, per questa speciale ricorrenza, sarà chiesa giubilare durante tutta la giornata della festa, il 13 giugno.

I festeggiamenti prenderanno il via il 10 giugno e si concluderanno domenica 15 giugno. "E' arrivata una lettera da parte di padre Faustino che riguarda la festa di Sant'Antonio del 13 giugno" - annuncia il presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti - "E' rivolta a tutti i consiglieri comunali e ai cittadini di Bordighera".

Il giorno di festa sarà il 13 giugno. Alle 9 è prevista la santa messa con la benedizione del 'pane di Sant'Antonio'. Il pane verrà poi distribuito durante tutta la giornata, unitamente ai santini del Santo, sia davanti al santuario di via Roseto, sia davanti alla chiesa di Terrasanta. Alle 17 vi sarà la benedizione e l'affidamento dei bambini a Sant'Antonio mentre alle 18 andrà in scena il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Neckarsulm nello spazio sottostante il santuario. Alle 20, invece, vi sarà la santa messa presieduta dal vescovo Suetta con la processione lungo le vie della città. "Il 13 giugno ricorre la festa di Sant'Antonio da Padova e come consueto la parrocchia, che è titolare dell'omonimo santuario in via Roseto, ha predisposto un articolato programma di festeggiamenti" - dice Gnutti leggendo la lettera scritta da padre Faustino - "Quest'anno tutto assumerà una connotazione più solenne in quanto ricorre il Giubileo del nostro Santuario che cinquant'anni orsono fu consacrato e dedicato a Sant'Antonio da Padova. Proprio in virtù di tale anniversario, il santuario in quel giorno su disposizione di Monsignor Antonio Suetta, vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, sarà chiesa giubilare. Un onore per tutti i fedeli e per la città di Bordighera".

Sabato 14 giugno alle 17, invece, è in programma la proiezione del film 'Antonio, guerriero di Dio' al cinema Olimpia. L'ingresso è libero visto che è offerto dal proprietario Augusto Venchi. Domenica 15 giungo, infine, alle 21 al santuario vi sarà il concerto del coro Voci e Note sotto le stelle in onore di Sant'Antonio con il soprano Claudia Sasso. "I festeggiamenti prenderanno il via il 10 giugno alle 20 con l'inizio del Triduo di preparazione. La santa messa si terrà anche mercoledì 11 e giovedì 12" - sottolinea - "Venerdì 13 sarà il culmine dei festeggiamenti con la santa messa alle 20 presieduta da Monsignor Antonio Suetta a cui farà seguito la processione con il santo per le vie della città. Segnalo anche altre iniziative che si terranno sempre lo stesso giorno. Alle 18 nell'aula magna sottostante il santuario vi sarà il concerto dell'orchestra sinfonica di Nechelsum, città tedesca gemellata con Bordighera, gentilmente offerto dall'Amministrazione comunale, che ringrazio".