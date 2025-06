Bordighera porta avanti la tradizione dei Parmureli, verrà creata una commissione ad hoc

Passa all'unanimità in consiglio comunale a Bordighera la mozione presentata dal consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi in merito alla tradizione dei Parmureli della città delle palme.

"La mozione riguarda la questione dei parmureli" - illustra il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Considerati i numerosi interventi di storici locali e di autorità, tra le quali anche il vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, chiedo, con la presente mozione, che il consiglio comunale, con voto unanime, dia mandato al sindaco, coadiuvato eventualmente da un suo delegato esperto sull'argomento, come l'assessore Giovanni Allavena, per attivare subito dopo le festività pasquali una procedura di contatti con l'amministrazione comunale di Sanremo che mirino alla ricerca di un percorso unitario per le nostre comunità cittadine. Per arrivare in tempi possibilmente brevi, ed eventualmente anche tramite convegni di studio, a una conclusione soddisfacente definitiva tale da poter per il futuro denominare in ogni occasione culturale, sociale o economica i parmureli come i 'parmureli di Sanremo e Bordighera'. Sarebbe auspicabile una sollecita attivazione del percorso".

"Abbiamo sicuramente approfondito la questione con l'assessore Allavena, con il presidente del consiglio e con la maggioranza" - interviene il sindaco Vittorio Ingenito - "Appare più opportuno che possa essere una delegazione, la commissione stessa alla quale potrebbero far parte, oltre all'assessore Allavena, anche i membri di altri gruppi consiliari. Potrebbe essere una commissione composta da quattro membri. Se tutti siete d'accordo possiamo andare verso questa direzione e credo che così sia molto più semplice, diretto e chiaro. Si possono così avere informazioni condivise in tempo reale".

"Sono nato e cresciuto a venti metri dalle grandi famiglie dei parmurà e, perciò, ho lavorato da bambino e so il sacrificio che facevano" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti - "Secondo me la tradizione va portata avanti. Erano due i periodi importanti: la domenica delle Palme e a settembre quando venivano spediti il mirto e le palme lavorate per la Pasqua ebraica. Erano situazioni molto importanti".

"Intorno ai parmureli ci hanno lavorato tre generazioni della mia famiglia" - afferma l'assessore Giovanni Allavena - "Abbiamo servito sia la Pasqua romana che ebraica. Ci ho tenuto a riprendere questa tradizione. Sono felice che anche la minoranza si sia mossa perché tutti insieme faremo un bel lavoro".