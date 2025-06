Bordighera, il mercato del giovedì sarà più compatto: le modifiche passano in consiglio comunale

Alcuni banchi del mercato del giovedì a Bordighera verranno spostati e accorpati. Sono state approvate, nonostante cinque voti astenuti, in consiglio comunale le modifiche alla disciplina del commercio su aree pubbliche sul mercato settimanale.

Un momento è stato dedicato a Fabrizio Sorgi. "Voglio esprimere il cordoglio, da parte di tutta l'Amministrazione comunale, per la scomparsa del rappresentante di categoria Fabrizio Sorgi che è stato presente fino all'ultima riunione dove è stato condiviso con le associazioni di categoria questo spostamento" - dice l'assessore Martina Sferrazza.

Le modifiche riguardano la prima area mercatale come illustrato in commissione consiliare. "Parliamo dello spostamento del mercato settimanale del giovedì" - fa sapere l'assessore Sferrazza - "Abbiamo bisogno di liberare il piazzale Mediterraneo per fare installare i giochi per bambini del Bordilandia. Andremo perciò a modificare il tratto davanti al Kursaal dove posizioneremo due file di banchi e andremo a liberare l'area del piazzale del Mediterraneo, quindi il mercato partirà da zona baretto e arriverà prima del pontino del piazzale Mediterraneo. E' una modifica provvisoria, quando i lavori termineranno faremo nuovamente un incontro con le associazioni e vedremo come proseguire".

"In questo momento in quella zona c'è una transennatura" - chiede il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti - "Verrà rimossa? Solo per il giovedì o negli altri giorni verrà richiusa?".

"E' stato pianificato con la polizia municipale uno spostamento della segnaletica orizzontale" - risponde l'assessore Sferrazza - "Verranno, inoltre, posizionati i parcheggi sul lato mare per consentire di togliere quelle barriere, altrimenti sarebbe pericoloso far parcheggiare le macchine lì visto che vicino c'è una ciclabile. La polizia municipale ha studiato questo nuovo assetto con dei cordoli più bassi".

"Non c'era altra soluzione per il mercato?" - domanda il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Per esempio nella parte nuova del lungomare, no? Esprimo preoccupazione per la ciclabile".

"No, perché sennò sarebbe attualmente spezzato perché c'è il cantiere in mezzo" - replica l'assessore Sferrazza - "Non erano d'accordo le associazioni di categoria. Rimane un mercato più compatto e unito. E' stata la soluzione che abbiamo trovato tutti insieme".

"Questo intervento è temporaneo" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Massimiliano Di Vito - "Una volta sistemate le cose si rifarà un tavolo per capire esattamente la sistemazione".