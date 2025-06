Vittoria italiana per il primo IPS Italian Poker Sport al Casinò di Sanremo

Mario Perati ha sbaragliato il Final Table del primo IPS, Italian Poker Sport nella Casa da Gioco sanremese. Si è aggiudicato il trofeo e l’ambito premio pari a € 71.000. Per l’azzurro è la seconda grande vittoria in sei mesi nella Poker Room matuziana. Aveva trionfato al Main WSOP Circuit di dicembre per 123.000 euro nel Ring più importante di quella kermesse, confermando la sua invidiabile “forma pokeristica”. Sul podio IPS Sanremo al secondo posto si è classificato ancora un italiano Antonio Iannei seguito dal moldavo Andrei Chiriliuc.

Il primo IPS Italian Poker Sport con montepremi garantito di 500.000 euro giocato nella Casa da Gioco matuziana con l’organizzazione Texapoker, Euro Rounders che detiene il brand, e PkLive360, ha registrato 1510 iscrizioni.

Un altro importante evento che ha richiamato pokeristi da tutta Italia ed Europa, confermando il gradimento verso la Poker Room del Casinò di Sanremo tra le più ambite. Propone, infatti, tornei sempre divertenti con diversificate possibilità di gareggiare e di vincere interessanti premi. Il prossimo appuntamento con il grande Poker al Casinò di Sanremo è dal 15 al 29 luglio con il Unibet DSO, Deepstack Open.