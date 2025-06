Chiara Ragnini e il suo 'Sabato': il nuovo singolo della cantautrice di Lingueglietta è oggi in uscita

Dopo il ritorno dello scorso marzo con L’effetto che mi fai, la cantautrice ligure Chiara Ragnini prosegue il percorso di pubblicazione del suo nuovo album Cuoresanto, in uscita nel 2026, con un secondo singolo dal sapore fresco ed estivo. Si intitola 'Sabato' ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 giugno 2025. Se L’effetto che mi fai raccontava il desiderio che ritorna, Sabato è una piccola fuga dolce dalla realtà: un brano dance pop elegante e leggero, solare ma con venature malinconiche, che accompagna l’inizio dell’estate con delicatezza e intensità.

Il brano si avvale delle preziose collaborazioni con il cantautore Edoardo Chiesa, qui in veste di raffinato chitarrista elettrico, e con Dario La Forgia, che firma un basso profondo e rotondo a sostegno dell’arrangiamento.– racconta Chiara –

A sostenere il brano, anche un videoclip intimo e ironico, girato in stile domestico ma con una precisa cifra estetica: Chiara canta in playback con gli occhiali da sole, indosso un costume da bagno, distesa su un fenicottero rosa gonfiabile, tra le pareti bianche di un set che profuma di backstage. Un’immagine leggera e disinvolta, che gioca con la sua femminilità e sensualità. “È la mia rinascita artistica e personale – confida Chiara – dopo anni in cui sono sempre stata percepita come la cantautrice elegante e misurata, ho sentito il bisogno di portare a galla anche un’altra parte di me: quella più istintiva e più femminile”.