Sanremo: Futuro e Memoria a Coldirodi, la Costituzione donata agli studenti in vista della Festa della Repubblica

Questa mattina, nel plesso scolastico di Coldirodi in Via Umberto, gli alunni delle classi della Secondaria di I grado hanno ricevuto un piccolo dono da parte del Comitato 'Coldirodi -IN' la Costituzione Italiana.



In occasione dei festeggiamenti del prossimo 2 Giugno il Direttivo del Comitato ha incontrato i giovanissimi della frazione, grazie alla Prof.ssa Valentina Panico che ha accolto con entusiasmo l'iniziativa. In modo particolare sono stati coinvolti gli studenti dell'ultima classe che a breve affronteranno gli esami che li porteranno a nuovi traguardi nelle Superiori. Preparati sull'argomento in questione, hanno scelto alcuni articoli dandone pubblica lettura mostrando particolare interesse verso i concetti di 'uguaglianza', 'libertà', 'ripudio della guerra come soluzione'..

"Abbiamo pensato che il nostro futuro, cioè i giovani, debba essere protetto - dice la Presidente Paola Peluso - e quale modo migliore se non quello di fornire loro il più forte degli scudi, la nostra bella Costruzione. Gli studenti hanno accolto tra le mani il piccolo omaggio con sorrisi e sguardi luminosi e questo è stato il momento più bello dell'incontro sigillato con la consegna del tricolore da parte della nostra Segretaria, la Prof.ssa Sabrina Sette".



I ragazzi sono stati inoltre invitati alla celebrazione della Festa della Repubblica, organizzata dal Comitato, che si terrà Domenica 1 Giugno, con la gradita presenza di una delegazione dell'A.N.P.I. Appuntamento alle 10.00 in Piazza San Sebastiano.



Nelle foto: gli alunni della Terza classe, la Prof.ssa Valentina Panico, la Presidente Paola Peluso, la Segretaria del Comitato Sabrina Sette