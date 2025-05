Sanremo: ieri il secondo appuntamento con UnoJazz&Blues, al teatro del Casinò i mitici 'The Yellowjackets' (Foto)

Grande successo, ieri sera al teatro del Casinò di Sanremo, per il secondo appuntamento con la rassegna Unojazz&Blues ed i mitici The Yellowjackets, ambasciatori del jazz fusion si contraddistinguono per la continua ricerca e sperimentazione di nuovi sound e contaminazione di stili.

La band ha proposto Jackets XL, il loro venticinquesimo album e il quarto pubblicato con Mack Avenue Music Group e che ha dato il via ad un'interessante collaborazione con la prestigiosa WDR Big Band di Colonia. Il progetto fonde l’energia creativa del quartetto con la potenza espressiva della big band, reinterpretando alcuni dei brani più iconici dei Yellowjackets attraverso nuovi arrangiamenti ricchi di sfumature, intrecci sonori, armonie suggestive e assoli vibranti.

La formazione che si è esibita era formata da: Bob Mintzer -(sax), Russel Ferrante (piano), Dane Alderson (basso) e Will Kennedy (batteria).

Il festival Unojazz&Blues, organizzato da E20Sanremo con il sostegno di Unoenergy, proseguirà fino al 26 ottobre e, ad impreziosire il cartellone, la presenza di autentiche leggende della musica mondiale: Marcus Miller, conosciuto come “The Superman of Soul”, Richard Bona insieme al batterista Dave Weckl, e poi ancora Fabrizio Bosso, gli iconici Yellowjackets, Frank Gambale, Danilo Perez, John Patitucci, Peter Erskine, Mike Manieri, Ida Nielsen & The Funkbots, solo per citare alcuni nomi. Una parata di stelle del jazz e del blues che promette di consolidare la città dei fiori come una delle capitali europee di riferimento per la musica dal vivo.

Il festival si svolge tra il Teatro dell’Opera del Casinò, l’Auditorium Franco Alfano e il suggestivo Parco Alfano, ed è diretto artisticamente dal chitarrista e musicista di fama internazionale Diego Campagna, con la produzione affidata a Mara De Scalzi e il supporto tecnico-organizzativo dell’Associazione Le Muse Novae e Mus’Art.

(Foto di Erika Bonazinga)