Aiutare le famiglie in difficoltà, a Ventimiglia raccolta alimentare solidale: l'iniziativa dei Lions (Foto)

Una raccolta alimentare solidale per aiutare le persone bisognose verrà organizzata domani dalle 10 alle 18 all'ingresso del supermercato Coop al centro commerciale di Roverino, frazione di Ventimiglia.

L'iniziativa è proposta dai soci Lions. "Donate una parte della vostra spesa per le famiglie del territorio in difficoltà" - fanno sapere gli organizzatori.

"Si potranno donare cibi a lunga conservazione come pasta, riso, olio, latte, legumi secchi, zucchero, sale, scatolame vario, carne e pesce in scatola, pelati e sughi, caffè, the, marmellate, biscotti, farina, omogeneizzati e alimenti per l'infanzia" - sottolineano i Lions.