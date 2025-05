Ventimiglia, aiutare le famiglie in difficoltà: continua la raccolta alimentare solidale a Roverino (Foto)

Prosegue anche nel pomeriggio la raccolta alimentare solidale per aiutare le persone bisognose del territorio. Il banchetto dei soci Lions club Ufficiali d'Italia sarà allestito fino alle 18 all'ingresso del supermercato Coop al centro commerciale di Roverino, frazione di Ventimiglia.

"Continua fino alle 18 la raccolta alimentare" - dicono gli organizzatori - "Ringraziamo chi è venuto questa mattina. Grazie alla generosità delle persone alle 13 avevamo raccolto già oltre 200 kg".

"Chi vorrà, potrà aderire donando cibi a lunga conservazione come pasta, riso, olio, latte, legumi secchi, zucchero, sale, scatolame vario, carne e pesce in scatola, pelati e sughi, caffè, the, marmellate, biscotti, farina, omogeneizzati e alimenti per l'infanzia" - sottolineano i Lions.