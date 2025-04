Ventimiglia, camper ai Balzi Rossi. Una cittadina: "La sbarra serve"

"Il portale limitatore di sagoma per impedire l’accesso a camion e camper installato in via Balzi Rossi a Ventimiglia serve". Lo ribadisce una lettrice e cittadina di Ventimiglia che vive nella zona dei Balzi Rossi in seguito alla lamentela di alcuni residenti.

Un provvedimento che era stato preso, la scorsa estate, dal Comune per evitare che il parcheggio riservato alle vetture, che si trova nei pressi della frontiera con la Francia, si possa trasformare in un'area di sosta o campeggio. "Abito ai Balzi Rossi da molti anni e vorrei confermare che la sbarra serve eccome a noi abitanti della zona" - commenta una cittadina, Vera Kovacs - "Ringraziamo l’amministrazione per averla messa perché se non ci fosse, invece, di un camper ce ne sarebbero stati come minimo dieci durante queste feste".

C'è comunque chi continua a fare il 'furbetto' parcheggiando mezzi non autorizzati sul piazzale de Gasperi. "Comunque, qualcuno ha chiamato la polizia locale, i vigili sono arrivati tempestivamente e lo hanno fatto sloggiare" - fa sapere - "Il furgone è abbandonato ed è lì da mesi".