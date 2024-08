Ventimiglia, parcheggio riservato alle auto: in via Balzi Rossi spunta un portale limitatore di sagoma

Un portale limitatore di sagoma per impedire l’accesso a camion e camper è stato installato, nei giorni scorsi, in via Balzi Rossi a Ventimiglia.

Un provvedimento preso dal Comune per evitare che il parcheggio riservato alle vetture, che si trova nei pressi della frontiera con la Francia, si possa trasformare in un'area di sosta o campeggio. Un'iniziativa accolta con entusiasmo dai cittadini ma che ha creato polemica tra i camperisti che ora, non avendo un'area destinata in quell'area, non sanno più dove parcheggiare.

Nei prossimi giorni verrà installato un secondo portale nel nuovo parcheggio della frazione di Bevera.