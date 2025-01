Ventimiglia, le aree demaniali passano al Comune. I cittadini dei Balzi Rossi: "Furgoni in sosta permanente, intervenga la polizia" (Foto)

A seguito della recente acquisizione delle aree demaniali da parte del comune di Ventimiglia, la cittadinanza dei Balzi Rossi si dice positivamente colpita dalla notizia e si felicita con l'amministrazione.

Auspica, di qui in avanti, una "presenza attiva della polizia municipale sul piazzale de Gasperi e che vengano comminate sanzioni ai mezzi trasgressori dei divieti, ed eventuale rimozione dei suddetti, fra cui i furgoni in sosta permanente, in un caso addirittura dal mese di settembre".

"Nelle fotografie scattate si può vedere la situazione odierna" - dice la cittadinanza dei Balzi Rossi - "Confidiamo nel celere interessamento dell'amministrazione comunale".