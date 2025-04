Roma: grande partecipazione nella musica d’autore e di qualità alla riunione informale promossa da Officina Pasolini e Club Tenco

L’incontro è stato il secondo importante tassello nel percorso iniziato dal Club Tenco durante la rassegna del Premio Tenco 2024 dove si è tenuto, il 17 ottobre scorso a Sanremo (IM) nella sede del Club Tenco, il Primo incontro nazionale delle Rassegne e dei premi italiani di canzone d’autore e di qualità, un importante momento di confronto fortemente voluto dal Direttivo del Club Tenco per creare un tavolo di sinergia con le principali realtà culturali di questa tipologia.

Stefano Senardi (Direttivo Club Tenco – Presidente onorario, nella continuità della nomina che era stata conferita all'amato Sergio Staino, e Responsabile rapporti media partner): «Nella riunione che si è svolta venerdì presso l’Officina Pasolini tra i vari temi affrontati e condivisi ci sono stati soprattutto l’importanza dell’educazione musicale nelle scuole e della sopravvivenza dei live club, che fungono da fondamenta per costruire dei grandi successi. Le carriere di quegli artisti che oggi fanno sold out negli stadi sono partite da piccoli locali indipendenti che vanno mantenuti in vita, supportati, incoraggiati e sostenuti. Questi luoghi, grandi e piccoli, dove nascerà la musica del domani, rappresentano anche spazi vitali di aggregazione che tolgono i ragazzi dalle strade. In questo compito ci possono e ci devono aiutare anche le grandi multinazionali dello spettacolo dal vivo. C’è poi una nuova scena che viene dal basso, ci sono tanti coraggiosi autori e musicisti, giovanissimi, che hanno bisogno di un circuito dove crescere e farsi conoscere. Il post pandemia ha creato guadagni vertiginosi per i grandi organizzatori di concerti, per le compagnie multinazionali che si occupano della musica live per gli artisti più famosi. Questo è il momento anche di dare un’occhiata a un certo tipo di musica di qualità che sta nascendo in piccoli spazi e da cui probabilmente nasceranno alcune star del domani. Il nostro sogno sarebbe che anche i grandi artisti di oggi, che spesso sono nati in realtà molto piccole, aderiscano al nostro progetto e ci mettano la faccia. All’estero, alcuni loro colleghi – come i Coldplay, Katy Perry e Mumford & Sons – si sono già schierati in tal senso. L’intento che perseguiamo è spiegare che il nostro è un progetto ‘per’ e non ‘contro’, che si potrà realizzare con la partecipazione e la motivazione di tutti. I temi da affrontare si andranno via via arricchendo con il coinvolgimento di tutti gli attori in gioco partendo dalle fondazioni, i piccoli festival, e tutte quelle realtà che fanno parte di un sistema musicale che in maniera preoccupante sembra si stia occupando sempre più solo di generare numeri, non sempre corrispondenti alla complessità dei gusti del pubblico. Non possiamo dimenticare che la musica non è solo svago, divertimento e un settore economico ma anche e soprattutto cultura».

Tosca (Officina Pasolini – Direttrice artistica): «Venerdì 11 aprile a Officina Pasolini abbiamo ospitato, insieme al Club Tenco, un confronto aperto sullo stato reale della musica d’autore nel nostro Paese, partendo dai Premi nazionali più prestigiosi, coinvolgendo spazi culturali e addetti ai lavori. È emersa fortissima la necessità reale di fare sistema, di non mollare il confronto con le istituzioni, di mappare gli spazi della musica e di trovare una modalità solidale tra operatori, artisti e luoghi. Un percorso che sia in grado di garantire non solo la nascita, ma soprattutto la possibilità di fiorire della Musica (la maiuscola non è casuale) oltre lo show, l’intrattenimento, i numeri, la performatività immediata. Se immagino un viaggio nel tempo, e applico alla realtà di quarant’anni anni fa il sistema del successo vigente oggi, sono assolutamente certa che non vedremmo Lucio Dalla suonare nei locali a Bologna, non vedremmo Battiato accanto a Caterina Caselli in tv, non vedremmo De André, Fossati, De Gregori, Pino Daniele, Giuni Russo e tanti altri. Pensateci un attimo: in questo modo rischiamo di togliere bellezza al futuro e non ce ne stiamo accorgendo. È davvero arrivato il momento di fare qualcosa!».

Paolo Talanca (Direttivo Club Tenco – Referente Targhe Tenco) «Bisogna dare seguito ai bellissimi incontri di Sanremo e Roma con azioni concrete: i prossimi appuntamenti sono il 10 e 11 maggio a Bologna, nell'ambito di Eufonica, dove il Club Tenco con Officina Roversi e il Mei si occuperà del tema fondamentale dell'inserimento della canzone a scuola come metodologia didattica innovativa. Lì auspichiamo un’importante partecipazione perché il tema è cruciale. Per le realtà che volessero partecipare la mail di riferimento a cui scrivere è coordinamentomaq@gmail.com».