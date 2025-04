Uova di cioccolato, merendine e colombe: a Vallecrosia 'Dolce' raccolta solidale di Pasqua per i bimbi meno fortunati (Foto)

Uova di cioccolato, dolci, merendine e colombe. Una 'Dolce' raccolta solidale di Pasqua a favore dei bimbi meno fortunati di Vallecrosia ha preso il via questa mattina presso il supermercato Conad.

Un'iniziativa proposta dal comune di Vallecrosia insieme alla dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri, alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e al Conad superstore. "Oggi al superstore Conad stiamo facendo una raccolta solidale di Pasqua per i bambini meno fortunati di Vallecrosia" - fa sapere il sindaco pro tempore e candidato sindaco Marilena Piardi - "Una giornata dedicata proprio ai bimbi. A Pasqua solitamente si regalano le uova ma noi diamo ai cittadini la possibilità di scegliere quello che vogliono: merendine, caramelle, dolci, colombe o ovetti. C'è un banchetto all'ingresso del supermercato con tutti i prodotti che possono essere utili ai bambini meno fortunati affinché per Pasqua i servizi sociali possano fare un bel pacchetto da donare alle famiglie bisognose della città. E' un modo per essere vicini alle famiglie e, soprattutto, ai bambini. Ringrazio la Conad che ha dato l'opportunità come sempre, sono infatti diversi anni che proponiamo queste giornate, il direttore Alberto Pitzeri per la disponibilità, la volontaria Patrizia Bottiglieri oggi aiutata dall'alpino Mimmo e dal volontario Aldo, la Protezione civile e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. Ringrazio, inoltre, tutti coloro che hanno già donato durante la mattina e coloro che verranno nel pomeriggio. Vallecrosia è vicina a coloro che hanno bisogno sempre in modo discreto. Tutto quello che verrà raccolto sarà portato ai servizi sociali che, con trasparenza e in base ai loro criteri, lo distribuirà alle famiglie bisognose".

Dopo la giornata di raccolta solidale di beni di prima necessità organizzata lo scorso 8 aprile nella farmacia Goso, oggi, fino alle 19, si potrà donare un piccolo 'dolce' pensiero. "Vallecrosia è sempre molto solidale" - sottolinea Patrizia Bottiglieri - "Ringraziamo con tutto il cuore tutti coloro che hanno donato e doneranno. La raccolta durerà, infatti, fino alle 19. Inoltre, ringrazio anche tutte le autorità civili che sono passate dal nostro banchetto".

I cittadini di Vallecrosia si sono mostrati ancora una volta generosi e solidali. Per l'occasione hanno fatto visita al banchetto, oltre ai cittadini, anche il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi, gli assessori Denis Perrone e Patrizia Biancheri, il presidente del consiglio comunale Marco Calipa, i consiglieri comunali Enrico Amalberti, Fabio Perri e Mirko Valenti, i consiglieri regionali Armando Biasi e Veronica Russo e il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. "Questa mattina abbiamo partecipato con grande entusiasmo alla 'Dolce raccolta solidale per Pasqua' a favore dei bambini meno fortunati" - dice il candidato sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza Fabio Perri - "Complimenti alla dama Patrizia Bottiglieri sempre attiva nel sociale con grande amore e passione".