Pasqua, a Vallecrosia raccolte solidali per i bimbi meno fortunati (Foto e video)

Giornate solidali a Vallecrosia. Una raccolta solidale di beni di prima necessità a favore dei bimbi meno fortunati ha preso il via questa mattina nella farmacia Goso dove fino alle 19 si potrà trovare un banchetto con vari prodotti.

Un'iniziativa proposta dal comune di Vallecrosia insieme alla farmacia Goso, alla Croce Azzurra Misericordia e a Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia. "Una giornata per raccogliere beni di prima necessità che i servizi sociali distribuiranno poi alle famiglie bisognose in vista della Pasqua" - fa sapere il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Un ringraziamento va al farmacista Alessandro Goso, ai suoi collaboratori, alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e alla volontaria Patrizia Bottiglieri che sono sempre disponibili e presenti per queste iniziative solidali".

Sabato prossimo, il 12 aprile, invece, dalle 9 alle 19 verrà organizzata una 'Dolce' raccolta solidale di Pasqua presso il supermercato Conad. "Sabato proporremo una 'dolce' giornata solidale presso il supermercato Conad, che ringrazio per la disponibilità, in cui si potranno donare uova, dolci, merendine e caramelle per i bimbi meno fortunati di Vallecrosia" - sottolinea Piardi - "Sono due giornate solidali, che organizziamo abitualmente verso Natale o Pasqua, per far vivere bene le feste anche ai bambini meno fortunati. Chiediamo, perciò, un atto di generosità da parte dei cittadini perché anche un piccolo pensiero può fare la differenza per chi non ha i mezzi per aiutare i propri bambini".