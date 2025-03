Ventimiglia, consiglio comunale sulla scuola. Parodi: "Pd trasforma l'interesse degli studenti in un gioco politico"

"Il tema della scuola va affrontato con il confronto e non con la politica" - commenta il il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi riferendosi alla seduta straordinaria del consiglio comunale sulla scuola richiesto dalla minoranza.

"Giovedì ci sarà un consiglio comunale ad hoc su temi e problemi della scuola, richiesto in prima firma dal Pd. Non entro nel merito del tema perché lo farà sicuramente chi di competenza ma i temi della scuola vanno affrontati attraverso le istituzioni, gli operatori, gli insegnanti e i genitori, non certo in un consiglio comunale dove pesa la faziosità politica" - dice Parodi.