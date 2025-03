Ventimiglia: scuola Biancheri e Cpia, minoranza chiede risposte, consiglio convocato in orario poco accessibile

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ventimiglia, insieme a tutta la minoranza (Vera Nesci, Alessandro Leuzzi, Cristina D’Andrea, Gabriele Sismondini, Tiziana Panetta, Gaetano Scullino), ha richiesto un consiglio comunale monotematico sul futuro della scuola Biancheri e del CPIA. La seduta si terrà giovedì prossimo alle 11, un orario che esclude di fatto gran parte dei cittadini e delle famiglie direttamente interessate, impossibilitate a partecipare per motivi lavorativi.

Durante la seduta, la minoranza presenterà una mozione per impegnare l’amministrazione a individuare, entro il 31 maggio, le sedi temporanee per le classi coinvolte nei lavori di manutenzione. Restano aperti interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche, come i costi del noleggio dei container mai utilizzati, le spese per l’adattamento delle aule nel centro anziani e il mancato riscontro alle richieste di trasparenza. Il gruppo consiliare del PD, infatti, ha depositato il 26 febbraio un accesso agli atti per ottenere tutta la documentazione relativa alla pratica, inclusa la parte sulla sicurezza, senza però ricevere alcuna risposta dall’amministrazione. "Il rischio - evidenzia il PD - è che a settembre la scuola Biancheri non sia pronta, lasciando studenti e insegnanti senza una sistemazione adeguata, mentre il centro anziani potrebbe rimanere inutilizzabile. A ciò si aggiunge la totale incertezza sul futuro del CPIA, scuola pubblica per adulti di cui si parla sempre troppo poco".

Tra le richieste della minoranza, anche un aggiornamento sulle tempistiche dei lavori, che risultano già in ritardo di almeno due mesi. "Giovedì in consiglio comunale - termina il PD - ci aspettiamo risposte chiare e assunzioni di competenza per chi amministra la nostra città".