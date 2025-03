Speciale Weekend: due giornate dedicate alle due ruote e alle Giornate FAI di Primavera, ecco in nostri migliori consigli su cosa vedere e dove andare

Come nel 2024 anche quest’anno la partenza sarà da Pavia e l’arrivo in via Roma a Sanremo dopo 289 chilometri. Stiamo parlando dell’attesissima gara ciclistica Milano-Saremo, la ‘Classicissima’ di Primavera in programma oggi, sabato 22 marzo. Da Pavia la carovana si dirigerà verso nord a Milano e da lì inizierà il percorso tradizionale attraverso Casteggio, Voghera e Tortona (con una deviazione che tocca Rivanazzano e Salice Terme). Superata Tortona, si percorre la strada tra Ovada, il Passo del Turchino e Genova-Voltri, per accostare il mare lungo la statale Aurelia. Da qui, si attraversano le località di Varazze, Savona, Albenga e Imperia. Nella nostra provincia il passaggio della carovana è previsto a Capo Cervo tra le 15.38 e le 16.08, San Bartolomeo al Mare 15.42-16.12, Diano Marina 15.45-16.15, Capo Berta 15.50-16.21, Imperia Oneglia (Via Bonfante, via della Repubblica e Viale Matteotti) tra le 15.53 e le 16.25, a Porto Maurizio (Corso Garibaldi, via Nizza) tra le 15.58 e le 16.30, San Lorenzo al Mare 16.08-16.43, Cipressa 16.16 e le 16.50, Aregai 16.20-16.54, Arma di Taggia (vecchia stazione, via Boselli) 16.27-17.02, Poggio di Sanremo tra le 16.36 e le 17.12. Arrivo previsto in via Roma a Sanremo tra le 16.42 e le 17.19.



Ma quest’anno c’è anche un importante ritorno, Infatti, dopo un'assenza di 20 anni, ritorna la Classica di Primavera al femminile, su un percorso di 160 km, con partenza da Genova in piazza della Vittoria alle 10 e arrivo a Sanremo, in via Roma, intorno alle 14.15. Come quella riservata agli uomini percorrerà i famosi luoghi del ciclismo nel ponente ligure: Capo Mele, Capo Cervo , Capo Berta, Cipressa e Poggio, prima della discesa verso il traguardo. Per questa rinascita della ‘Sanremo Women’ ci saranno tutte le atlete più forti del globo tra cui Lotte Kopecky in maglia iridata, le italiane Elena Cecchini e Elisa Longo Borghini e l’olandese Demi Vollering.

Ricordiamo che per entrambe le competizioni la chiusura delle strade è stata disposta 30 minuti prima del passaggio dei ciclisti in ciascuna tratta e fino al momento del passaggio del veicolo recante il cartello 'fine gara'. In particolare, per la prima edizione della 'Milano – Sanremo' femminile, per la quale è previsto l’ingresso nella nostra provincia alle 13.08, la circolazione sarà sospesa dalle ore 12.38 a Capo Cervo e, a seguire, nelle altre tappe 30 minuti prima del transito delle concorrenti. Per la 116ª edizione della tradizionale 'Milano – Sanremo', invece, che farà ingresso nella provincia imperiese alle ore 15.38, il traffico veicolare sarà sospeso, con le stesse modalità della gara femminile, a partire dalle ore 15.08 a Capo Cervo e, di seguito, nelle altre tratte del percorso.

Ma con le due ruote non abbiamo ancora finito perché domani l’appuntamento è con la Granfondo Sanremo-Sanremo ‘La Classicissima’, giunta alla sua undicesima edizione che chiuderà il grande weekend di ciclismo. La manifestazione partirà alle 10 dal lungomare Salvo d’Acquisto e, attraversata la città di Sanremo, proseguirà sulla statale Aurelia fino ad Imperia, da dove si percorrerà la val Prino, passando per Dolcedo, Pantasina e Vasia. Una volta tornati ad Imperia, i concorrenti saliranno fino alla frazione di Bellissimi per poi raggiungere Civezza e scendere a San Lorenzo al Mare. La parte finale, con l’aggiunta delle varianti su Terzorio e Pompeiana, ripercorrerà la Milano-Sanremo dei professionisti con la Cipressa ed il mitico Poggio sulla cui vetta è posto il traguardo. L’arrivo è previsto sul Poggio tra le 12.30 e le 13.30. Le premiazioni sono invece in programma a Villa Ormond, dove si terrà anche il pasta party finale, intorno alle ore 15.



Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni. Nella nostra provincia i luoghi interessati dall'evento sono ospitati a Badalucco, borgo della valle Argentina, alle spalle di Taggia.



L’evento avrà un’anteprima oggi alle ore 16 al Museo Bicknell di Bordighera dove sarà presentata la Tana Bertrand di Badalucco, importante sito preistorico, e l’attività di Grace Mary Crowfoot, l’archeologa inglese che nei primi anni del Novecento effettuò la scoperta e la prima esplorazione di questa grotta sepolcrale, sito di notevole importanza per la conoscenza della preistoria ligure. L’appuntamento è alle ore 16, con ingresso libero fino ad esaurimento posti che sono limitati, consigliata la prenotazione scrivendo una mail a imperia@delegazionefai.fondoambiente.it.

Domani, domenica 23 marzo, ci si sposta a Badalucco dove nel centro storico si andrà alla scoperta del labirinto di viuzze, passaggi coperti, piazzette colorate, chiese e antichi palazzi, ceramiche di artisti internazionali. In mattinata verrà inaugurato il percorso geologico di Badalucco: un originale percorso di geologia urbana, denominato ‘Oceano Badalucco‘ che si sviluppa sul lungofiume del centro abitato. Alle 15.30, in Piazza Umberto Eco, il produttore discografico e direttore artistico Stefano Senardi presenterà il suo libro ‘La musica è un lampo’ (Fandango); alle 16 in Piazza Duomo sarà possibile degustare la focaccia dolce e il caffè con l'anice, prelibatezze tipiche del paese. Un altro ‘punto eccellente’ del borgo è il Frantoio storico ROI. Fondato nel 1887 da ‘Pepin u Roi’, rappresenta una straordinaria testimonianza dell'arte della lavorazione dell'oliva, tramandata di generazione in generazione dalla famiglia Roi. Oggi è stato trasformato in un museo che conserva intatta la memoria del passato, dove i visitatori possono rivivere le tecniche tradizionali di produzione dell'olio, scoprendo il profondo legame tra il territorio, gli uliveti della varietà Taggiasca e la comunità locale. La visita si completa nel giardino adiacente al museo con una degustazione con pane, olive e olio extravergine d'oliva taggiasco.

Domenica sarà anche possibile partecipare alla tradizionale passeggiata, che dal centro di Badalucco raggiungerà l'Oratorio campestre di San Bernardo. Previste due partenze ore 10.00 ed ore 14.00 - percorso ad anello, durata 3 ore circa, dislivello 350 mt circa, lunghezza Km 7 circa. Partenza dalla piazza della Parrocchiale. La prenotazione per la passeggiata è obbligatoria e da effettuarsi mandando un messaggio WhatsApp al numero 391 104 2608.

Per la giornata di domenica, ad eccezione della passeggiata, non servono prenotazioni e si può arrivare a Badalucco quando si vuole, passando dai banchi di accoglienza sistemati nei punti di accesso al borgo.

Per chi ama il teatro c’è l’imbarazzo della scelta con le proposte che arrivano da Imperia, Sanremo e Diano Castello.

In occasione della Milano- Sanremo, questa sera alle 21 al Teatro del Casinò di Sanremo verrà proposto lo spettacolo ‘La classica di primavera’ di e con l’attore Davide Mancini.

Creato appositamente per l'evento, unisce musica e parola per raccontare le affascinanti storie che hanno caratterizzato la famosissima competizione ciclistica: dalle vicende epiche dei campioni che hanno vinto la ‘Milano – Sanremo’ come Ganna, Belloni, Girardengo, Bartali, Coppi, Merckx, alle imprese delle campionesse del ciclismo, in considerazione del ritorno dell'edizione femminile che avviene proprio quest'anno. Mancini sarà accompagnato da due musicisti dell’Orchestra Sinfonica e porterà in scena una nuova forma di rappresentazione teatrale, in cui gli spettatori potranno interagire utilizzando lo smartphone. L'evento è gratuito. È richiesta la prenotazione alla mail cultura@comune.sanremo.im.it (nella mail indicare nome e cognome di tutte le persone che parteciperanno all'evento)



Al Teatro dell'Attrito di Imperia alle 17.15 di oggi l’appuntamento è con lo spettacolo teatrale ‘Quando le cose si dimenticano, riaccadono’ con Mirco Bonomi del Teatro dell'Ortica di Genova. Andranno in scena storie di un manicomio, di sfruttamento e di libertà. Il testo è tratto dall’autobiografia di Armando Misuri, ex malato psichiatrico, ricoverato negli anni ’70 nel manicomio di Genova Quarto e dimesso nel 1974 dopo essere stato dichiarato clinicamente guarito. Info e prenotazioni al 329 4955 513.



Debutto in casa per Lo Spazio Vuoto di Imperia: oggi e domani, rispettivamente alle 21.15 e alle 17.00, andrà infatti in scena per la stagione 2025 ‘Lukètmi’ ‘Una specie di Alaska’ di Harold Pinter. In scena Federica Siri, Gianni Oliveri e Iole Dibernardo per un lavoro del 1982, un atto unico del maestro del teatro dell’assurdo Harold Pinter che racconta la spaesamento della protagonista, Deborah, risvegliatasi dopo un sonno di trent’anni grazie ai progressi della medicina.



‘Magia per uomini tristi’ è il titolo della commedia messa in scena da Il Teatro dell’albero alle 21 di domani sera al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Il ricavato verrà devoluto al centro di Aiuto alla vita e Casa di accoglienza Miracolo della vita, due realtà locali che danno sostegno alle donne in difficoltà. Evento a cura dello Zonta Club di Sanremo.

Nell’appartamento qualsiasi di un qualsiasi palazzo di una città senza nome e senza riflesso, vive Salvatore, adulto anomalo, vittima del tempo e di un’apparente solitudine che lo ha deteriorato. Vive con sua madre paralitica, donna Concetta, energica femmina devota al culto dell’ossessione del cibo e del fanatismo religioso; la donna lo accudisce, riverisce e tormenta. Salvatore trova in un vecchio libro un incantesimo particolare che permetterebbe, secondo un’antica leggenda, di creare una donna. Salvatore prova a realizzare l’incantesimo ma la magia non arriva. Sembra un bluff. Ma la magia si materializza nella notte e, per errore, addirittura si raddoppia. La Commedia si innesca in un giro improvviso di divertenti competizioni tutte al femminile.



Spazio anche alle commedie dialettali: questa sera (ore 21) al teatro Concordia di Diano Castello, undicesimo appuntamento della quinta edizione di Autunno/Inverno: la stagione teatrale dedicata alle compagnie amatoriali affiliate FITA della Provincia di Imperia che terminerà sabato 29 marzo 2025.

In scena il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare che recupera la data in cartellone 26 ottobre 2024, annullata a causa di allerta meteo, con un nuovo titolo: ‘Odi Et Amo’ (l'amore al tempo degli dei).

Il percorso dello spettacolo si snoderà attraverso le opere più significative e mirabili dell’antichità, talvolta meno note al grande pubblico, per rivivere emozioni antiche, remote, per risalire il fiume dei segni che ci arriva da civiltà di cui noi siamo eredi diretti, per cogliere profondamente la visione dell’amore, del sentimento, della vita di quei tempi. In scena: gli attori della compagnia Il Teatro dell'Albero ed il Maestro Gianni Martini. Ingresso ad offerta.

Concludiamo con segnalare due appuntamenti degni di nota.

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, oggi alle 17, la Sala R. Falchi del Palazzo del Parco di Diano Marina ospiterà la presentazione del libro 'Alla fine del tempo' di Loris Ferri e Alessandro Giampaoli. L'evento offrirà un reading poetico di Loris Ferri accompagnato da una selezione di opere pittoriche di Alessandro Giampaoli. L’incontro rappresenta un’occasione per immergersi in un’esperienza artistica che unisce poesia e pittura in un unico flusso narrativo. L'evento si propone infatti di creare un ponte tra letteratura e arti visive, invitando i partecipanti a riscoprire la bellezza della lentezza, dell'osservazione e dell'ascolto. Un’occasione per riflettere sulla nostra connessione con la natura e sul valore della memoria.

Domani, domenica 23 marzo, alle ore 16.00 a Perinaldo sarà inaugurato il ciclo di conferenze dell’Anno Cassiniano. Ospiti del primo appuntamento l’Astronauta e componente dell’Esa Ing. Franco Malerba che relazionerà su ‘Il ritorno alla Luna per restare per abitare’, e la storica della Scienza dott.sa Ivana Gambaro, dell’Università di Genova. che terrà la prolusione su ‘Misurare la terra, misurare i Cieli: G. D. Cassini da Bologna all’Observatoire Royal di Parigi’. La conferenza, ad ingresso libero, sarà ospitata nella sala consigliare del Comune di Perinaldo in piazza monsignor Rossi 1.

