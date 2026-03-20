Taggia, interrogazione sulle strade: “Degrado diffuso e manutenzioni insufficienti”, chiesti tempi certi (Foto)

A Taggia torna al centro del dibattito politico il tema della manutenzione stradale. Il gruppo consiliare Progetto Comune ha presentato un’interrogazione formale al Consiglio comunale per chiedere chiarimenti sullo stato delle infrastrutture viarie e sulla programmazione degli interventi previsti nel triennio 2026-2028. Nel documento si richiama il DUP (Documento Unico di Programmazione), che alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” prevede una spesa complessiva di oltre 6 milioni di euro. Tuttavia, secondo i consiglieri, la situazione reale delle strade appare ben diversa: “numerose strade e marciapiedi risultano in condizioni di evidente degrado, con presenza diffusa di buche e avvallamenti”.

Il gruppo evidenzia come gli interventi effettuati finora siano spesso “limitati a soluzioni temporanee”, con ricadute sulla sicurezza, soprattutto per pedoni, ciclisti e utenti di mezzi a due ruote. A rafforzare la segnalazione, anche le numerose comunicazioni inviate dai cittadini all’Ente, comprese quelle tramite PEC. Tra le criticità segnalate figurano alcune arterie importanti del territorio: via San Francesco, principale collegamento tra Arma e il centro di Taggia, oltre a via Beglini, via Caboto (in prossimità delle scuole), via Mameli, via Lercari e l’area della rotonda comunale. Con l’interrogazione, Progetto Comune chiede risposte precise su quattro punti principali: l’esistenza di un cronoprogramma dettagliato degli interventi, le tempistiche previste, le priorità individuate – con particolare attenzione a via San Francesco – e l’eventuale revisione delle stesse per includere strade secondarie ma ad alto traffico.

Non meno importante, la richiesta di maggiore trasparenza: “una forma di comunicazione pubblica e trasparente ai cittadini” sugli interventi programmati, per garantire informazione e rassicurazione. Il gruppo consiliare ha infine richiesto una risposta sia scritta sia orale in sede di Consiglio comunale, con l’obiettivo di ottenere indicazioni concrete su tempi e priorità delle opere.