Ventimiglia, la minoranza chiede un consiglio comunale straordinario sulle 'Biancheri': seduta convocata il 27 marzo

Il consiglio comunale straordinario incentrato sul trasferimento delle classi scolastiche per effettuare i lavori di messa in sicurezza delle 'Biancheri' a Ventimiglia, richiesto dalla minoranza, sarà giovedì 27 marzo.

E' stato, infatti, convocato in seduta pubblica straordinaria dal presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari alle 11 presso la sala consiliare del Comune.

Tutti i consiglieri comunali di minoranza (Vera Nesci, Alessandro Leuzzi, Gabriele Sismondini, Cristina D’Andrea, Gaetano Scullino e Tiziana Panetta) nei giorni scorsi avevano depositato una richiesta di consiglio comunale straordinario per "fare chiarezza soprattutto sulle varie soluzioni proposte e mai realizzate e sul denaro pubblico utilizzato per il noleggio e la messa in opera di containers e la realizzazione delle aule al centro anziani".