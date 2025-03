Aumento delle rette alla Residenza degli Olivi: confronto tra il Comune e Novamedica

Il Comune di Olivetta San Michele è intervenuto sulla questione dell’aumento delle rette della Residenza Protetta (R.P.) "Residenza degli Olivi", gestita dalla cooperativa Novamedica. L’incontro, avvenuto il 9 marzo 2025 nella sala consiliare del Comune, ha visto la partecipazione del sindaco Adriano Biancheri e del presidente di Novamedica, Paolo Di Bugno, per discutere le preoccupazioni sollevate dai familiari degli ospiti della struttura.

L’Amministrazione comunale ha chiesto chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato alla decisione dell’incremento tariffario, previsto a partire dal 1° maggio 2025. Novamedica ha spiegato che la R.P. opera in autonomia economico-finanziaria e che l’aumento è stato deciso per garantire una gestione sostenibile, pur rimanendo nei parametri regionali.

Il sindaco Biancheri ha sottolineato l’importanza di mantenere un servizio di qualità a costi accessibili: "Siamo consapevoli che la sia gestita in forma autonoma da Novamedica – dichiara – Ma va precisato che, come Amministrazione comunale, e quale ente proprietario del complesso immobiliare in cui si trova attualmente la Residenza degli Olivi, abbiamo rimarcato a Novamedica che deve essere garantito un servizio di qualità a costi più contenuti. Ci siamo pertanto impegnati a supportare Novamedica al fine di sbloccare l’iter autorizzativo già in corso per l’ottenimento da parte di ALISA e di Regione Liguria, per richiedere l’assegnazione di posti convenzionati, dal momento che la struttura già possiede tutti i requisiti ed ha ottenuto l’accreditamento regionale da oltre un anno".

Al momento resta attivo lo sconto del 10% sulle rette per i residenti della Val Roja (Olivetta San Michele e Airole), previsto da un protocollo d’intesa già in vigore.

Il primo cittadino ha espresso apprezzamento per gli investimenti di Novamedica volti al miglioramento della struttura e dei servizi, auspicando che l’aumento delle rette possa garantire il mantenimento degli standard qualitativi. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a tutelare la qualità del servizio socioassistenziale e a ridurre il più possibile il peso economico per gli utenti.