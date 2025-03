Ventimiglia, continuano i lavori di asfaltatura a Roverino. Di Muro: "Saranno conclusi a fine settimana" (Foto)

Proseguono spediti i lavori di asfaltatura in corso Limone Piemonte a Ventimiglia. Lo hanno verificato il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e l'assessore Domenico Calimera che, questa mattina, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere, iniziato lo scorso 5 marzo a Roverino.

"Continua il piano asfalti di Ventimiglia. Questa mattina, con il vicesindaco Marco Agosta e l'assessore Domenico Calimera, siamo andati a vedere i lavori di rifacimento del manto stradale in corso Limone Piemonte" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "A fine settimana, tempo permettendo, i lavori saranno conclusi, restituendo così ai residenti, e non solo, una strada più sicura e percorribile. Continueremo fino a via dei Caduti del lavoro. Ci scusiamo per i disagi necessari per riuscire a fare quest'opera".

Per consentire in totale sicurezza l'intervento è stata modificata la viabilità in corso Limone Piemonte fino alla fine dei lavori. La strada, regolamentata momentaneamente da un semaforo mobile e controllata dalla polizia locale, è, infatti, percorribile a senso unico alternato. Vi è, inoltre, il divieto di sosta nel tratto di strada interessato dai lavori.